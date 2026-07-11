Σύρος: Ύμνοι από Αυστραλία, Γερμανία και Ιταλία για την αυθεντικότητα του νησιού

Η αρχιτεκτονική, η γαστρονομία και η εναλλακτική γοητεία της πρωτεύουσας των Κυκλάδων κλέβουν τις εντυπώσεις των ξένων δημοσιογράφων

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Σύρος: Ύμνοι από Αυστραλία, Γερμανία και Ιταλία για την αυθεντικότητα του νησιού
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  • Η Σύρος κερδίζει διεθνή αναγνώριση για την αυθεντική αρχιτεκτονική, τη γαστρονομία και τον εναλλακτικό χαρακτήρα της.
  • Η αυστραλιανή ιστοσελίδα Delve Into Europe περιλαμβάνει την Ερμούπολη και την Άνω Σύρο στις 9 ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας, επισημαίνοντας τη βενετσιάνικη επιρροή και την ήσυχη ατμόσφαιρα.
  • Το γερμανικό Esquire προτείνει τη Σύρο ως εναλλακτική λύση στον μαζικό τουρισμό της Μυκόνου και της Σαντορίνης, αναδεικνύοντας τη νεοκλασική αρχιτεκτονική και τις προσιτές τιμές.
  • Το ιταλικό Vivipress τονίζει τον αρμονικό συνδυασμό παράδοσης και νεωτερισμού, καθώς και την πλούσια γαστρονομία και τη φιλόξενη τοπική κοινωνία.
  • Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού της Σύρου θεωρεί τη διεθνή προβολή επιβεβαίωση της στρατηγικής προώθησης και της αυθεντικής εικόνας του νησιού.
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Η ξεχωριστή ταυτότητα της Σύρου συνεχίζει να μαγνητίζει τα διεθνή βλέμματα, με μέσα ενημέρωσης από την Αυστραλία, τη Γερμανία και την Ιταλία να πλέκουν το εγκώμιο του νησιού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, τα ξένα δημοσιεύματα εστιάζουν στον εναλλακτικό χαρακτήρα του προορισμού, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του και την αρμονική συνύπαρξη της παράδοσης με το σύγχρονο στοιχείο.

Συγκεκριμένα, στην αυστραλιανή ταξιδιωτική ιστοσελίδα Delve Into Europe, ο έμπειρος φωτογράφος και ιστορικός David Angel συμπεριλαμβάνει την Ερμούπολη και την Άνω Σύρο στις 9 ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Ο Angel εστιάζει στα παστέλ αρχοντικά του 19ου αιώνα και τη βενετσιάνικη επιρροή της Ερμούπολης, σημειώνοντας ότι η «αδριατική» της αύρα την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες Κυκλάδες. Παράλληλα, περιγράφει την Άνω Σύρο ως ένα αυθεντικό, ήσυχο καταφύγιο, ιδανικό για περιπλάνηση στα γραφικά στενά του.

Από την πλευρά του, το γερμανικό Esquire, μέσα από την πένα της συντάκτριας Irem Özkalgay, προτείνει τη Σύρο ως την απόλυτη εναλλακτική λύση απέναντι στον μαζικό τουρισμό της Μυκόνου και της Σαντορίνης. Η Özkalgay υπογραμμίζει τη μοναδικότητα της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής του νησιού και εξηγεί ότι η οικονομία του—που βασίζεται στη ναυπηγική, τη γεωργία και την τοπική παραγωγή—έχει διασφαλίσει προσιτές τιμές, ηρεμία και μια αυθεντική ατμόσφαιρα. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει παραλίες όπως το Κίνι, τον Γαλησσά, τον απομονωμένο Αετό και τον Άγιο Νικόλαο στην Ερμούπολη.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το ιταλικό Vivipress κάνει λόγο για ένα νησί όπου «η παράδοση και ο νεωτερισμός συνδυάζονται αρμονικά». Το δημοσίευμα αποθεώνει την κομψή Ερμούπολη, την Άνω Σύρο με «τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα στην Ελλάδα», αλλά και την παραλία Γριά Σπηλιά, την οποία παρομοιάζει με πράσινη όαση. Το ιταλικό μέσο αναδεικνύει την αντίθεση ανάμεσα στον πιο κοσμοπολίτικο Νότο και τον παρθένο, άνυδρο Βορρά, ο οποίος είναι ιδανικός για φυσιολάτρες. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην πλούσια συριανή γαστρονομία με τις πολυπολιτισμικές επιρροές (όπως το χοιρινό με κυδώνι και τα ξακουστά λουκούμια), αλλά κυρίως στους φιλόξενους ανθρώπους του νησιού. «Δεν φεύγεις απλώς από έναν προορισμό, αλλά από έναν τόπο που σου κλέβει την καρδιά», καταλήγει το άρθρο.

Με αφορμή αυτή τη διεθνή προβολή, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Γιάννης Βουτσίνος, εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας ότι η αναγνώριση αυτή δικαιώνει τη στρατηγική προώθησης του Δήμου: «Διαπιστώνουμε με χαρά ότι η εικόνα του νησιού, έτσι όπως προβάλλεται στο εξωτερικό, συμπίπτει απόλυτα με την αυθεντική ταυτότητα που επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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