Σύρος: Η «Αρχόντισσα» των Κυκλάδων κατακτά την Ινδία - Διεθνής προβολή μέσα από στοχευμένες δράσεις

Σε μια σημαντική κίνηση εξωστρέφειας προχώρησε ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, εξασφαλίζοντας την προβολή του νησιού στην τεράστια τουριστική αγορά της Ινδίας. Μέσα από το τεύχος Μαΐου 2026 του Hello 6E, του inflight περιοδικού της κορυφαίας ινδικής αεροπορικής εταιρείας IndiGo, η Σύρος παρουσιάζεται ως ένας από τους πλέον αυθεντικούς και ποιοτικούς προορισμούς του Αιγαίου.

Το πολυσέλιδο αφιέρωμα, με τον υποβλητικό τίτλο «Where the Aegean Whispers», υπογράφει η διακεκριμένη Ιταλίδα δημοσιογράφος Teresa Carrubba. Η Σύρος, μαζί με την Πάρο και την Κίμωλο, προβάλλεται ως ένας προορισμός που ξεφεύγει από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, προσφέροντας στον επισκέπτη μια εμπειρία «διακριτικής κομψότητας». Η Ερμούπολη με τα νεοκλασικά της αρχοντικά, το εμβληματικό Θέατρο Απόλλων, η μεσαιωνική αύρα της Άνω Σύρου και η μοναδική συνύπαρξη δογμάτων και πολιτισμών, συνθέτουν την εικόνα ενός νησιού με βαθιά ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε μια στρατηγική χρονική συγκυρία, καθώς η Ινδία αποτελεί πλέον μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές εξερχόμενου τουρισμού παγκοσμίως. Οι Ινδοί ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς που συνδυάζουν την ιστορία με τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες, ενώ επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για τον τουρισμό γάμων και τις MICE (συνεδριακές) δραστηριότητες. Η ενισχυμένη συνδεσιμότητα μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας, χάρη στη συμφωνία κοινού κωδικού της IndiGo με την AEGEAN, καθιστά πλέον την πρόσβαση στη Σύρο πιο εύκολη από ποτέ για το ασιατικό κοινό.

Όπως επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Γιάννης Βουτσινός, η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα στοχευμένων δημοσιογραφικών αποστολών (fam trips) σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Ιταλίας. Η επίσκεψη της κ. Carrubba, η οποία είχε προηγουμένως προβάλει τη Σύρο στην ιταλική αγορά, απέκτησε πλέον πολλαπλασιαστική ισχύ, ανοίγοντας τις πόρτες μιας νέας ηπείρου. Στόχος του Δήμου παραμένει η σταθερή τοποθέτηση της Σύρου στον διεθνή χάρτη ως ενός προορισμού ποιότητας και αυθεντικής φιλοξενίας που μαγεύει τον ταξιδιώτη πέρα από το κλασικό πρότυπο «ήλιος και θάλασσα».

