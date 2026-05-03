Σύρος: Η «Αρχόντισσα» των Κυκλάδων κατακτά την Ινδία - Διεθνής προβολή μέσα από στοχευμένες δράσεις

Μεγάλο αφιέρωμα στο περιοδικό της IndiGo

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Σύρος: Η «Αρχόντισσα» των Κυκλάδων κατακτά την Ινδία - Διεθνής προβολή μέσα από στοχευμένες δράσεις
Unsplash
TRAVEL
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προώθησε το νησί στην ινδική τουριστική αγορά μέσω αφιερώματος στο inflight περιοδικό της IndiGo, Hello 6E.
  • Η Σύρος παρουσιάζεται ως προορισμός αυθεντικότητας και ποιότητας, ξεφεύγοντας από το μοντέλο μαζικού τουρισμού.
  • Η αυξημένη συνδεσιμότητα Ινδίας
  • Ελλάδας μέσω συμφωνίας της IndiGo με την AEGEAN διευκολύνει την πρόσβαση στη Σύρο για το ινδικό κοινό.
  • Η προβολή βασίστηκε σε στοχευμένες δημοσιογραφικές αποστολές σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Ιταλίας και την Ιταλίδα δημοσιογράφο Teresa Carrubba.
  • Στόχος του Δήμου είναι η διαρκής τοποθέτηση της Σύρου ως διεθνώς αναγνωρισμένου προορισμού ποιότητας και αυθεντικής φιλοξενίας.
Snapshot powered by AI

Σε μια σημαντική κίνηση εξωστρέφειας προχώρησε ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, εξασφαλίζοντας την προβολή του νησιού στην τεράστια τουριστική αγορά της Ινδίας. Μέσα από το τεύχος Μαΐου 2026 του Hello 6E, του inflight περιοδικού της κορυφαίας ινδικής αεροπορικής εταιρείας IndiGo, η Σύρος παρουσιάζεται ως ένας από τους πλέον αυθεντικούς και ποιοτικούς προορισμούς του Αιγαίου.

Το πολυσέλιδο αφιέρωμα, με τον υποβλητικό τίτλο «Where the Aegean Whispers», υπογράφει η διακεκριμένη Ιταλίδα δημοσιογράφος Teresa Carrubba. Η Σύρος, μαζί με την Πάρο και την Κίμωλο, προβάλλεται ως ένας προορισμός που ξεφεύγει από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, προσφέροντας στον επισκέπτη μια εμπειρία «διακριτικής κομψότητας». Η Ερμούπολη με τα νεοκλασικά της αρχοντικά, το εμβληματικό Θέατρο Απόλλων, η μεσαιωνική αύρα της Άνω Σύρου και η μοναδική συνύπαρξη δογμάτων και πολιτισμών, συνθέτουν την εικόνα ενός νησιού με βαθιά ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε μια στρατηγική χρονική συγκυρία, καθώς η Ινδία αποτελεί πλέον μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές εξερχόμενου τουρισμού παγκοσμίως. Οι Ινδοί ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς που συνδυάζουν την ιστορία με τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες, ενώ επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για τον τουρισμό γάμων και τις MICE (συνεδριακές) δραστηριότητες. Η ενισχυμένη συνδεσιμότητα μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας, χάρη στη συμφωνία κοινού κωδικού της IndiGo με την AEGEAN, καθιστά πλέον την πρόσβαση στη Σύρο πιο εύκολη από ποτέ για το ασιατικό κοινό.

Όπως επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Γιάννης Βουτσινός, η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα στοχευμένων δημοσιογραφικών αποστολών (fam trips) σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Ιταλίας. Η επίσκεψη της κ. Carrubba, η οποία είχε προηγουμένως προβάλει τη Σύρο στην ιταλική αγορά, απέκτησε πλέον πολλαπλασιαστική ισχύ, ανοίγοντας τις πόρτες μιας νέας ηπείρου. Στόχος του Δήμου παραμένει η σταθερή τοποθέτηση της Σύρου στον διεθνή χάρτη ως ενός προορισμού ποιότητας και αυθεντικής φιλοξενίας που μαγεύει τον ταξιδιώτη πέρα από το κλασικό πρότυπο «ήλιος και θάλασσα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:35ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί έκλεισαν νωρίτερα απόψε - Εναλλακτική εξυπηρέτηση επιβατών

21:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες που αγνοούνται στο Μαρόκο πιθανότατα έπεσαν στον ωκεανό

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

21:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1: Έβγαλε αντίδραση με Γερεμέγεφ και παραμένει... ζωντανός

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μελέτησα τη νέα πρόταση του Ιράν, δεν είναι αποδεκτή για μένα»

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επεισόδιο με πυροβολισμό - Ένας τραυματίας

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το ντέρμπι της Λεωφόρου για τα playoffs της Super League

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδία: Το κοινοβούλιο απορρίπτει πρόταση για εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ: Αμετανόητος ο 89χρονος στις πρώτες δηλώσεις μετά την προφυλάκισή του - «Μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι»

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν δηλώνει ότι εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση 14 σημείων

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτης πήδηξε από το αεροπλάνο ενώ τροχοδρομούσε μετά την προσγείωση

20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Με βασικούς Ζίνι και Περέιρα η Ένωση | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

20:02TRAVEL

Σύρος: Η «Αρχόντισσα» των Κυκλάδων κατακτά την Ινδία - Διεθνής προβολή μέσα από στοχευμένες δράσεις

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Υπαινικτική αιχμή Μερτς σε Τραμπ για Tomahawk: Δεν διαθέτουν αρκετούς για τους ίδιους

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κι άλλα δύο ατυχήματα με παιδιά από πατίνι μετά την τραγωδία στην Ηλεία με τον 11χρονο

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

19:36ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Γερμανία - Ευρώπη έχουν σοβαρότερα προβλήματα με τον Τραμπ από την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών

19:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο κίνδυνος της «σκοτεινής ίνας: Τα καλώδια internet στο σπίτι μπορεί να σας «παρακολουθούν» κρυφά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Άγρια δολοφονία 36χρονου - Συνελήφθη η σύζυγός του

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το «τέλειο» ζευγάρι μέχρι που ο σύζυγος διαμέλισε και πέρασε από μπλέντερ τη φιναλίστ Μις Ελβετία

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστική στιγμή στη F1: Τα «έχασαν» εικονολήπτης και μηχανικός από την αιθέρια γνώριμη παρουσία

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μελέτησα τη νέα πρόταση του Ιράν, δεν είναι αποδεκτή για μένα»

21:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1: Έβγαλε αντίδραση με Γερεμέγεφ και παραμένει... ζωντανός

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το ντέρμπι της Λεωφόρου για τα playoffs της Super League

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επεισόδιο με πυροβολισμό - Ένας τραυματίας

14:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ανακάλυψα ότι έχω αυτισμό στα 42»: Άνδρας περιγράφει τον εφιάλτη που βίωσε μέχρι την σωστή διάγνωση

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κι άλλα δύο ατυχήματα με παιδιά από πατίνι μετά την τραγωδία στην Ηλεία με τον 11χρονο

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Φυσιολογική αρτηριακή πίεση ανά ηλικία: Τι σημαίνουν οι αριθμοί

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο οι νεκροί μετά τη συμπλοκή τους στις φυλακές Νιγρίτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ