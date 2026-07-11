Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

Snapshot Η έπαυλη και πρώην ξενοδοχείο «Ουράνιο Τόξο» του Γιάννη Πουλόπουλου βγαίνει σε πλειστηριασμό με τιμή μειωμένη στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ από 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το ακίνητο στην Άνοιξη Αττικής καλύπτει περίπου 2.200 τετραγωνικά μέτρα σε οικόπεδο οκτώ στρεμμάτων και διαθέτει υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους.

Η μείωση της τιμής στοχεύει στην προσέλκυση επενδυτών, ενώ το ακίνητο προσφέρεται για διάφορες χρήσεις πέρα από ξενοδοχείο, όπως μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ή εμπορικό κέντρο.

Το «Ουράνιο Τόξο» ήταν σημαντικό σημείο αναφοράς τη δεκαετία του ’70 και ’80, αλλά εγκαταλείφθηκε και υπέστη σοβαρές φθορές μετά την εκμίσθωση και την εγκατάλειψη της λειτουργίας του.

Μετά τον θάνατο του Γιάννη Πουλόπουλου το 2020, το ακίνητο πέρασε στην οικογένεια του και αποφασίστηκε η πώλησή του λόγω των υψηλών κόστους αποκατάστασης και της αδυναμίας εύρεσης αγοραστή στην αρχική τιμή. Snapshot powered by AI

Το «Ουράνιο Τόξο» φαίνεται πως χρειάστηκε μια μικρή… έκπτωση για να ξαναβγεί στην αγορά. Το ιστορικό ξενοδοχείο της Άνοιξης, που για χρόνια αποτελούσε το προσωπικό στοίχημα του Γιάννη Πουλόπουλου, κατέβασε την τιμή του κατά 300.000 ευρώ, με το ποσό πώλησης να διαμορφώνεται πλέον στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ από την αρχική τιμή των 2,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες της Espresso.

Η διαδικασία με την αρχική τιμή δεν έφερε κάποια συμφωνία, γεγονός που φαίνεται να οδήγησε την οικογένεια του καλλιτέχνη, η οποία έχει πλέον την ιδιοκτησία του ακινήτου, στην απόφαση να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της τιμής. Η μείωση κατά 300.000 ευρώ αποτελεί σημαντική μεταβολή στην αγγελία πώλησης, καθώς αντιστοιχεί σε περίπου 12% χαμηλότερη τιμή σε σχέση με την αρχική απαίτηση.

Η κίνηση αυτή γίνεται για να προσελκύσει πιθανούς επενδυτές, καθώς, παρά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου και τη λαμπερή ιστορία που κουβαλά, η πολυπόθητη συμφωνία δεν έχει έρθει ακόμη. Έτσι, το ξενοδοχείο που κάποτε είχε τη δική του ξεχωριστή παρουσία στα βόρεια προάστια, φιλοξενώντας την ελίτ της εποχής, περνά σε νέα φάση, με τη νέα τιμή να αποτελεί μεγάλο δέλεαρ για όσους αναζητούν μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία.

Πρόκειται για ένα μεγάλο ακίνητο, συνολικής επιφάνειας περίπου 2.200 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο οκτώ στρεμμάτων στην Άνοιξη. Το πρώην ξενοδοχείο διαθέτει υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους, με το ισόγειο να ανέρχεται σε 736,02 τετραγωνικά μέτρα, τον πρώτο όροφο σε 609,02 τετραγωνικά μέτρα και τον δεύτερο όροφο σε 493,18 τετραγωνικά μέτρα.

Η τεράστια έκταση και η χωροταξική θέση του ακινήτου αποτελούν τα βασικά πλεονεκτήματα που προβάλλονται προς τους ενδιαφερομένους. Η περιοχή της Άνοιξης, σε μικρή απόσταση από τη λεωφόρο Κηφισίας και με εύκολη πρόσβαση προς την εθνική οδό, θεωρείται ένα σημείο με δυνατότητες για διαφορετικές μορφές επένδυσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι από την πρώτη στιγμή, το ακίνητο παρουσιάστηκε όχι μόνο ως ξενοδοχειακή μονάδα αλλά και ως χώρος με εναλλακτικές χρήσεις. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν εξεταστεί είναι η μετατροπή του σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, εκπαιδευτήριο, εμπορικό κέντρο ή ακόμη και χώρος δημιουργίας μικρών ανεξάρτητων διαμερισμάτων.

Παρά τη μείωση της τιμής, το ποσό παραμένει υψηλό, κάτι που αντανακλά τόσο το μέγεθος της εγκατάστασης όσο και τη μοναδική ιστορία που συνοδεύει το συγκεκριμένο ακίνητο. Το «Ουράνιο Τόξο», που για χρόνια αποτέλεσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του Γιάννη Πουλόπουλου, βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια νέα εποχή, περιμένοντας τον επενδυτή που θα αποφασίσει να δώσει νέα ζωή σε έναν χώρο με έντονο παρελθόν και πολλές δυνατότητες για το μέλλον, όπως γράφει η Espresso.

Οι επόμενες κινήσεις της αγοράς αναμένεται να δείξουν αν η νέα τιμή των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ θα αποτελέσει το σημείο – «κλειδί», ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την τελική συμφωνία ή θα χρειαστεί περαιτέρω προσαρμογή προκειμένου το ιστορικό ακίνητο να αλλάξει χέρια.

Το όνειρο του Γιάννη Πουλόπουλου που έγινε ερείπιο – Η άνοδος και η πτώση του θρυλικού «Ουράνιου Τόξου»

Ήταν τη δεκαετία του ’70, όταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, ένας από τους πιο αγαπημένους και δημοφιλείς ερμηνευτές της Ελλάδας, αποφάσισε να αφήσει για λίγο τα φώτα της σκηνής και να δημιουργήσει κάτι που θα έφερε τη δική του υπογραφή. Έτσι γεννήθηκε το «Ουράνιο Τόξο» στην Άνοιξη Αττικής.

Ένα ξενοδοχείο που χτίστηκε με μεράκι, προσωπική φροντίδα και πολύ κόπο από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ο οποίος επένδυσε όχι μόνο χρήματα αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του σε αυτό το εγχείρημα.

Πολύ γρήγορα το ακίνητο μετατράπηκε σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία αναφοράς των βορείων προαστίων, αποκτώντας τη δική του ξεχωριστή θέση στην κοσμική ζωή της εποχής. Στους χώρους του φιλοξενήθηκαν πρόσωπα της τέχνης, του πολιτισμού και του αθλητισμού, ενώ ιδιαίτερα τη δεκαετία του ’80 το «Ουράνιο Τόξο» γνώρισε χρυσές στιγμές.

Ωστόσο, η πορεία του άλλοτε λαμπερού ξενοδοχείου έμελλε να αλλάξει δραματικά. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ο Γιάννης Πουλόπουλος αποφάσισε να εκμισθώσει την επιχείρηση. Με το πέρασμα των χρόνων η αίγλη άρχισε να ξεθωριάζει και το ξενοδοχείο οδηγήθηκε σταδιακά στη φθορά και την εγκατάλειψη.

Όταν οι ιδιοκτήτες κατάφεραν να μπουν ξανά στον χώρο, το 2016, με δικαστική απόφαση, αντίκρισαν μια εικόνα που δεν θύμιζε σε τίποτα το ξενοδοχείο που κάποτε αποτελούσε σημείο αναφοράς. Οι ζημιές ήταν τεράστιες, με κατεστραμμένους χώρους, λεηλατημένο εξοπλισμό και σοβαρές φθορές σε ολόκληρο το κτίριο.

«Με βαριοπούλες είχαν σπάσει τις πόρτες, τα πατώματα, τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, τα είδη υγιεινής, τις τηλεοράσεις. Έλειπαν τα air conditions και όλα τα ηλεκτρικά είδη από την κουζίνα, καθώς και το εκπληκτικό και πανάκριβο πιάνο που υπήρχε στο ισόγειο και ήταν δώρο στον Γιάννη από μεγάλο συνθέτη της εποχής» έλεγε τότε η σύζυγος του τραγουδιστή Μπέττυ Κοκκινάκη.

Οι εικόνες από το εσωτερικό του αποκάλυπταν ένα ακίνητο που είχε χάσει την παλιά του λάμψη και απαιτούσε μεγάλες παρεμβάσεις για να μπορέσει να γίνει ξανά βιώσιμο. Η οικογένεια κινήθηκε δικαστικά, διεκδικώντας τόσο οικονομικές εκκρεμότητες όσο και αποζημιώσεις για τις ζημιές που είχαν προκληθεί.

Μετά τον θάνατο του σπουδαίου ερμηνευτή, τον Αύγουστο του 2020, το ακίνητο πέρασε στη σύζυγο και την κόρη του, οι οποίες πήραν την απόφαση να προχωρήσουν στην πώλησή του.