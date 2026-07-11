Τραγωδία στο Βιετνάμ: Αναποδογύρισε σκάφος το οποίο μετέφερε Ινδούς τουρίστες - 15 νεκροί

Τραγωδία σημειώθηκε στο νότιο Βιετνάμ, όπου ένα σκάφος το οποίο μετέφερε Ινδούς τουρίστες ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 15 άνθρωποι, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Το σκάφος μετέφερε 32 Ινδούς τουρίστες και τέσσερα μέλη του πληρώματος όταν ανατράπηκε περίπου 400 μέτρα ανοιχτά του μικρού νησιού Χον Μάι Ρουτ, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Φου Κουόκ, το μεγαλύτερο νησί του Βιετνάμ, όπως αναφέρουν οι αρχές.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο κρατικό μέσο του Βιετνάμ VN Express ότι σκάφη που βρίσκονταν κοντά έσπευσαν στον τόπο του ατυχήματος και άρχισαν να βγάζουν επιβάτες από το νερό και τους μετέφεραν στην ακτή, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

?? In Vietnam, 15 people died when a boat capsized near Phu Quoc Island, VTC News reported, citing police.



According to law enforcement, the vessel was carrying tourists; there were 36 people on board, including four crew members. pic.twitter.com/JZaRz0wPr2 — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) July 11, 2026

Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε με δυσκολία, καθώς πολλοί από τους επιβάτες είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του σκάφους, ενώ έντονος αέρας δημιούργησε πολλά κύματα στο σημείο.

Οι άνθρωποι που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, ενώ ανασύρθηκαν οι σοροί και των 15 ατόμων που έχασαν την ζωή τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα.

Το νησί Φου Κουόκ, το οποίο βρίσκεται στον Κόλπο της Ταϊλάνδης, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς του Βιετνάμ. Το νησί Χον Μέι Ρουτ, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα νότια του Φου Κουόκ.