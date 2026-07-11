Φωτιά στα Λάβαρα Έβρου: Χωρίς ενεργή φλόγα μετά την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Η πυρκαγιά στα Λάβαρα Έβρου τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπάρχει ενεργή φλόγα.

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε 28 πυροσβέστες, 9 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα, μηχανήματα έργου, υδροφόρες και ελικόπτερο.

Οι δυνάμεις παραμένουν στο χώρο και διαβρέχουν εύφλεκτες μπάλες άχυρου για να αποτρέψουν αναζωπύρωση.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση με χώρο αποθήκευσης ζωοτροφών χωρίς ζώα. Snapshot powered by AI

Χωρίς ενεργή φλόγα είναι πλέον η αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα Έβρου όπου το μεσημέρι του Σαββάτου ξέσπασε φωτιά.

Η άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής οδήγησε σε περιορισμό της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα οι δυνάμεις παραμένουν και διαβρέχουν μπάλες άχυρου, σε χώρο που λειτουργούσε για αποθήκευση ζωοτροφών και δεν υπήρχαν ζώα. Οι μπάλες άχυρου είναι ιδιαίτερα εύφλεκτες και χρειάζεται καλή αναμόχλευση και διαβροχή προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς έσπευσαν για την κατάσβεσή της 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και τη συνδρομή μηχανημάτων έργου και υδροφόρων των ΟΤΑ, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

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