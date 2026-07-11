Καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: 22χρονος μοτοσικλετιστής παραβίασε STOP για να ξεφύγει από την Τροχαία

Συνελήφθη 22χρονος μοτοσικλετιστής το βράδυ της Παρασκευής στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης, αφού αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο της αστυνομίας, ξεκινώντας μια επικίνδυνη καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής.

Σύμφωνα με το thestival.gr, όλα άρχισαν όταν δικυκλιστές αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης έκαναν σήμα στον 22χρονο να ακινητοποιήσει τη δίκυκλη μοτοσικλέτα του. Αντί να συμμορφωθεί, ο νεαρός οδηγός ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να ξεφύγει από το μπλόκο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο τη δική του ζωή όσο και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Ο νεαρός οδηγός άρχισε να πραγματοποιεί άκρως επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα οχήματα, ενώ παράλληλα παραβίασε ερυθρό σηματοδότη αλλά και ρυθμιστική πινακίδα «STOP», προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Η επικίνδυνη πορεία του έληξε όταν οι αστυνομικοί της Τροχαίας κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν με ασφάλεια και να του φορέσουν χειροπέδες.

Σε βάρος του 22χρονου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.