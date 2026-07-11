Τρομοκρατία στην Ελλάδα: Ειδικός αναλύει στο Newsbomb τις τελευταίες συλλήψεις

Snapshot Οι συλλήψεις για τον εμπρησμό της Marfin το 2010 και τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη δείχνουν συνεχή παρουσία βίας και τρομοκρατίας από ακροαριστερές και αναρχικές ομάδες στην Ελλάδα.

Υπάρχει αυξανόμενη διασύνδεση μεταξύ βίαιου εξτρεμισμού, τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και χουλιγκανισμού.

Η πολιτεία δεν επιτρέπει ανοχή στη βία και τη τρομοκρατία, με τις υπηρεσίες ασφαλείας να παραμένουν επικεντρωμένες στην καταπολέμησή τους.

Η χρήση εμπρηστικών μηχανισμών όπως τα «γκαζάκια» αποτελεί μορφή τρομοκρατίας και δεν πρέπει να κανονικοποιείται ή να δικαιολογείται.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την απειλή διεθνούς και ισλαμιστικής τρομοκρατίας, ενώ ο αντισημιτισμός αποτελεί κεντρικό μισαλλόδοξο αφήγημα που τροφοδοτεί επιθέσεις στο πλαίσιο της τρομοκρατίας. Snapshot powered by AI

Την Παρασκευή οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν δύο άτομα για τον εμπρησμό στο τραπεζικό κατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου το 2010. Στο ζήτημα της Marfin είχε αναφερθεί το τελευταίο διάστημα η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή και τις επιθέσεις κατά πολιτευτών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας.

Επίσης χθες, για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν τρεις σκληροί αναρχικοί, δύο άνδρες (29 και 24 ετών) και μία γυναίκα (26 ετών).

Αναβιώνει η τρομοκρατία στην Ελλάδα; Τις απαντήσεις έδωσε στο Newsbomb ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, Δρ. Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και νέων απειλών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΙΑΜΕΠ.

Αναλυτικά η συνέντευξή του:

-Με αφορμή τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, μπορούμε να διακρίνουμε επανεμφάνιση της εγχώριας τρομοκρατίας στην Ελλάδα; Υπάρχει τέτοιο υπόβαθρο για δράση νέας γενιάς τρομοκρατών και ποια η πιθανή σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα και τις μαφίες;

Στην Ελλάδα υπάρχει διαχρονικά ένα σημαντικό πρόβλημα με την ριζοσπαστικοποίηση ενός σημαντικού αριθμού ανθρώπων, κυρίως από τον ακροαριστερό και αναρχικό χώρο που κάποιοι εξ αυτών καταλήγουν στη βία. Βία διαφόρων μορφών, από επεισόδια και βανδαλισμούς, μέχρι επιθέσεις σε αστυνομικούς, εμπρηστικούς μηχανισμούς και τελικά στην τρομοκρατία.

Μπορούμε να διακρίνουμε φάσεις σε αυτή την διαδικασία, με αυτή που ζούμε σήμερα να είναι η μετά- πανδημική, μια συνθήκη που γενικότερα στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει μια αντί- συστημική βία που συνδέεται όλο και λιγότερο με την ιδεολογία. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να προσεγγίζουμε ανθρώπους που έχουν ενταχθεί σε εξτρεμιστικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις, αν και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το φαινόμενο των μοναχικών δρώντων.

Μια τάση που συνεχώς ενισχύεται είναι η διασύνδεση του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας με το οργανωμένο έγκλημα, αλλά και με τον χουλιγκανισμό. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορούμε να μιλάμε ακόμη και για ένα συνεχές με ανθρώπους να μεταπηδούν από την μια εγκληματική δραστηριότητα στην άλλη.

-Συλλήψεις για την Μαρφίν 16 χρόνια μετά, αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και επιστροφή στη φυλακή, συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Είναι κομμάτια του ιδίου παζλ; Πρέπει να περιμένουμε συνέχεια στην πολιτική του «Νόμος και Τάξη»;

Το τραύμα της Μαρφίν είναι ένα χρέος της δημοκρατίας και πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, για αυτό και οι συλλήψεις είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου. Σε συνέχεια της προηγούμενης αναφοράς μου μπορούμε να δούμε στις συλλήψεις για την Μαρφίν και σε αυτές για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη ανθρώπους που έχουν ενταθεί στον χώρο της βίας σε διαφορετικά χρονικά σημεία.

Η πολιτεία είναι απέναντι σε κάθε μορφής βίας και δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή ή ατολμία έναντι της τρομοκρατίας και της εξτρεμιστικής βίας. Επειδή το φαινόμενο εξελίσσεται διαρκώς και το ίδιο και η απειλή, είναι σημαντικό οι υπηρεσίες ασφαλείας να παραμένουν επικεντρωμένες στην καταπολέμηση της βίας και της τρομοκρατίας.

-Τελικά «ένα γκαζάκι είναι τρομοκρατία»; Μιας και η κυβέρνηση κατηγορεί κομμάτι της αντιπολίτευσης για ανοχή – αν όχι υποστήριξη- διαφόρων εξτρεμιστικών κύκλων

Το γκαζάκι, που το έχουμε σχεδόν κανονικοποιήσει στο δημόσιο διάλογο, είναι μέρος εκρηκτικών και εμπρηστικών μηχανισμών, οι οποίες μπορούν να κοστίσουν ανθρώπινες ζωές. Είτε αφορούν τρομοκρατικές οργανώσεις, είτε εξτρεμιστικές ομάδες, είτε μοναχικούς ή μεμονωμένους δρώντες. Αν δείτε την TE-SAT, την ετήσια έκθεση της EUROPOL για την κατάσταση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη θα δείτε πως για την Ελλάδα υπάρχουν κάθε χρόνο αναφορές σε 10-12 επιθέσεις, αυτές που στον δημόσιο διάλογο λέμε ‘γκαζάκια”. Όσοι τοποθετούν τέτοιους μηχανισμούς δεν είναι “παιδιά” και “ακτιβιστές” και δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και δικαιολογία. Η βία είναι, δεν υπάρχει καλή και κακή βία.

-Υπάρχει ζήτημα τρομοκρατίας στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τις στενές σχέσεις που διατηρεί η χώρα μας με το Ισραήλ;

Η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες της Δύσης αντιμετωπίζουν την απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας ή της ισλαμιστικής τρομοκρατίας που μπορεί να συνδέεται με εγχώριες ομάδες. Δεν υπάρχει κάποιος «εξαιρετισμός» για τη χώρα μας, η οποία ωστόσο δεν είναι και η πλέον στοχοποιημένη, όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Αντισημιτισμός είναι αυτή τη στιγμή το κύριο μισαλλόδοξο αφήγημα που τέμνει όλες τις τρομοκρατικές σκηνές και πυροδοτεί επιθέσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί για τρομοκρατική δραστηριότητα που αφορά πιθανούς στόχους που έχουν σχέση με το Ισραήλ ή την εβραϊκή θρησκεία.

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