Δικηγόρος θυμάτων της Marfin: Είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας για δικαίωση στον Θεό

Τι δήλωσε ο Θρασύβουλος Κονταξής για τις πληροφορίες των δύο συλλήψεων για την φωτιά στην Marfin με τέσσερις νεκρούς

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Δικηγόρος θυμάτων της Marfin: Είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας για δικαίωση στον Θεό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο δικηγόρος Θρασύβουλος Κονταξής χαρακτήρισε ως δικαίωση τις πληροφορίες για τις δύο συλλήψεις σχετικά με τη φωτιά στην Marfin που προκάλεσε τέσσερις νεκρούς.
  • Τόνισε ότι η υπόθεση είχε υποτιμηθεί από πολιτικές δυνάμεις που επιδίωκαν να την κρατήσουν στην ιστορική λήθη.
  • Εκφράζει επιφύλαξη μέχρι να επιβεβαιωθούν επίσημα οι πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές.
  • Οι οικογένειες των θυμάτων και ο ίδιος είχαν χάσει τις ελπίδες τους για δικαίωση μετά από 16 χρόνια λόγω παρεμποδίσεων και καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων.
  • Ο δικηγόρος ανέφερε ότι είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στον Θεό εξαιτίας των δυσκολιών στην εξέλιξη της υπόθεσης.
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Για δικαίωση έκανε λόγο ο δικηγόρος που εκπροσώπησε οικογένειες θυμάτων της Marfin, Θρασύβουλος Κονταξής για τις πληροφορίες των δύο συλλήψεων για την φωτιά στην Marfin με τέσσερις νεκρούς.

«Είναι πράγματι μία ανακούφιση, μία δικαίωση υπό την έννοια πάντα και υπό την προϋπόθεση ότι είναι αρκούντως ταυτοποιημένα τα πρόσωπα που εμπλέκονται και υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και είναι μία δικαίωση και για έναν άλλο λόγο που δεν σκέφτεται ο μέσος πολίτης», είπε στο Action24 ο Θρασύβουλος Κονταξής.

«Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις στη χώρα που απαξίωναν το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν και προσπαθούσαν να το κρατήσουν στην ιστορική λήθη. Υπό αυτή την έννοια, είναι και μία μεγαλύτερη δικαίωση και για τα θύματα και για αυτούς που χάθηκαν και για αυτούς που κινδύνευσαν να χαθούν και άλλαξαν οι ζωές τους» τόνισε ο δικηγόρος.

Και συνέχισε: «Αναμένω με έναν δισταγμό τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών για να πιστοποιήσω ότι πράγματι ισχύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν ο ίδιος και οι οικογένειες των θυμάτων είχαν χάσει τις ελπίδες τους για δικαίωση 16 χρόνια μετά ο δικηγόρος απάντησε: «Ναι βεβαίως είχαν χαθεί οι ελπίδες. Πρώτον, λόγω της παρόδου του χρόνου και δεύτερον, λόγω των όσων συνέβησαν εκείνη την ημέρα, δηλαδή υπήρχαν άτομα συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης που εμπόδιζαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσεγγίσουν το σημείο, λόγω της καταστροφής καμερών κλ.π. Όλοι είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στον Θεό».

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