Χρυσοχοΐδης: «Προτεραιότητα η σύλληψη των δολοφόνων της Marfin» - Τι είχε δηλώσει στο Newsbomb

Snapshot Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό της Marfin το 2010, που προκάλεσε τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Υπάρχει ένταλμα σύλληψης για ακόμη ένα άτομο που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει δηλώσει στο Newsbomb ότι η μη απόδοση ευθυνών είναι «έλλειμμα δημοκρατίας» και προτεραιότητα η σύλληψη των υπευθύνων. Snapshot powered by AI

Σε δύο συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στο τραπεζικό κατάστημα της Marfin επί της οδού Σταδίου, στις 5 Μαΐου 2010, προχώρησε την Παρασκευή (10/07/2026), η αστυνομία. Ο τραγικός απολογισμός ήταν οι θάνατοι τριών εργαζομένων, εκ των οποίων η μία έγκυος. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε) βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς κατηγορείται ακόμη μία γυναίκα, κάτοικος Βρετανίας, σε βάρος της οποίας έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Επί 16 χρόνια, η απόδοση ευθυνών για την υπόθεση της Marfin παρέμενε σε εκκρεμότητα, ένα «έλλειμμα δημοκρατίας», όπως είχε δηλώσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην εκπομπή του Newsbomb, Meeting Point με την Όλγα Τρέμη στις 18 Δεκεμβρίου 2024.

Στη συνέντευξή του, μετά την επιστροφή του στο υπουργείο για πέμπτη θητεία, ο κ. Χρυσοχοϊδης είχε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα, να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για τους θανάτους των εργαζομένων στη Marfin. Η εμπρηστική επίθεση είχε σημειωθεί στο τέλος διαδήλωσης στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας της 5ης Μαΐου 2010, κατά του πρώτου Μνημονίου.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απάντα στην ερώτηση, εάν υπάρχει κάποιος κακοποιός που θα ήθελε να συλληφθεί επί των ημερών του, και λέει συγκεκριμένα: «Προσωπικές εμπάθειες δεν έχω, δεν φέρω βάρη ψυχικά, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετοί. Η πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, χωρίς να υποβαθμίζω άλλα, έχει να κάνει με τους δολοφόνους της Marfin. Είναι μια ντροπή για το κράτος και τη Δημοκρατία. Είναι έλλειμμα. Ντροπή για το κράτος, για τη Δημοκρατία, για την Αστυνομία και πρέπει να άρουμε αυτό το έλλειμμα πολύ γρήγορα».

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