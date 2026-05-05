Marfin: 16 χρόνια μετά την εγκληματική ενέργεια που κόστισε τη ζωή σε τρεις υπαλλήλους της τράπεζας

Snapshot Στις 5 Μαΐου 2010, τρεις υπάλληλοι της τράπεζας Marfin στη Σταδίου, μεταξύ των οποίων μια έγκυος, δολοφονήθηκαν από εγκλωβισμό και ασφυξία μετά από επίθεση με μολότοφ κατά τη διάρκεια μεγάλου αντιμνημονιακού συλλαλητηρίου.

Οι εργαζόμενοι είχαν ζητήσει να παραμείνει η τράπεζα κλειστή λόγω της επικείμενης διαδήλωσης, αλλά το αίτημα δεν έγινε δεκτό.

Η ταυτότητα των δραστών παραμένει άγνωστη και οι ύποπτοι που είχαν κατηγορηθεί αθωώθηκαν λόγω έλλειψης στοιχείων, ενώ στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για πλημμελή μέτρα πυρασφάλειας.

Η 5η Μαΐου 2010 ήταν ημέρα γενικής απεργίας και μεγάλου συλλαλητηρίου κατά των μέτρων λιτότητας, με συμμετοχή 300.000

400.000 διαδηλωτών στην Αθήνα.

Το 2020 αποκαλύφθηκε μνημείο προς τιμήν των θυμάτων, το οποίο έχει βανδαλιστεί επανειλημμένα, ενώ οι φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας παραμένουν ατιμώρητοι. Snapshot powered by AI

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Πριν από 16 χρόνια, σαν σήμερα, η Ελλάδα διαδήλωνε κατά των μνημονίων και κάποιοι αποφάσισαν να στερήσουν τη ζωή τριών συνανθρώπων μας κι ενός εμβρύου, που απλώς είχαν πάει στη δουλειά τους, στην τράπεζα της Marfin στην οδό Σταδίου.

Οι εργαζόμενοι, παρότι είχαν εκφράσει την ανησυχία τους και είχαν αιτηθεί να μείνει κλειστή εκείνη την ημέρα η τράπεζα, καθώς γνώριζαν ότι το συλλαλητήριο θα έχει τεράστιο όγκο κι ότι ήταν πολύ πιθανό να... καεί η Αθήνα, το αίτημά τους δεν εισακούστηκε και πήγαν στο πόστο τους, όπως έκαναν κάθε μέρα.

Τα ποτάμια των διαδηλωτών ξεχύθηκαν στους δρόμους της Αθήνας, διαδηλώνοντας κατά των πολιτικών λιτότητας και της επιβολής μνημονίων που «στραγγάλιζαν» τα νοικοκυριά.

Άφαντοι κι ατιμώρητοι οι ένοχοι

Ομάδα διαδηλωτών, που μέχρι και σήμερα παραμένει άγνωστη στις Αρχές πέταξε βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας της Marfin Investment Group (MIG) ιδιοκτησίας Ανδρέα Βγενόπουλου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο κτήριο και να βρουν τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μια έγκυος.

Το 2016, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα δύο άτομα που είχαν κατηγορηθεί για τον εμπρησμό, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων.

Το 2013, στελέχη της τράπεζας Marfin καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό για φόνο εξ αμελείας των τριών υπαλλήλων, σωματικές βλάβες και παραλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας (έλλειψη πυροσβεστήρων, κλειδωμένες έξοδοι κ.λπ.).

Ωστόσο, η ταυτότητα των δραστών, των κουκουλοφόρων που πέταξε τις μολότοφ στο υποκατάστημα της οδού Σταδίου παραμένει άγνωστη. Ομάδα αγνώστων ατόμων, τα οποία θεωρείται ότι ανήκαν στον αναρχικό χώρο, έριξε βόμβες μολότοφ στην τράπεζα την ώρα που βρίσκονταν μέσα σε αυτήν περίπου 25-30 εργαζόμενοι. Οι περισσότεροι κατόρθωσαν να διαφύγουν, πέντε άτομα διέσωσε η Πυροσβεστική, όμως τρία άτομα πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων και του πυκνού καπνού.

Το συλλαλητήριο της 5ης Μαΐου 2010

Η 5η Μαΐου 2010 είχε κηρυχθεί ημέρα γενικής απεργίας και πορείας προς τη Βουλή από την ΓΣΕΕ, το ΑΔΕΔΥ και το ΠΑΜΕ, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωνε από το ακριτικό Καστελόριζο στις 23 Απριλίου 2010 ότι η Ελλάδα μπαίνει σε αυστηρή οικονομική επιτήρηση.

Η πορεία της Αθήνας ήταν μία από τις μεγαλύτερες που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα στην πρόσφατη ιστορία της, με τον αριθμό των διαδηλωτών να εκτιμάται μεταξύ 300.000-400.000.

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εκείνη τη περίοδο ήταν ο ίδιος που είναι και σήμερα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η ταυτότητα των νεκρών

Νεκροί ανασύρθηκαν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση του ιατροδικαστή Φίλιππου Κουτσάφτη «ο καπνός και τα τοξικά αέρια από την καύση των πλαστικών και χαρτικών τους σκότωσαν σχεδόν αμέσως. Απώλεσαν τις αισθήσεις τους και λίγο μετά πέθαναν».

Όταν βρέθηκαν είχαν τα στόματά τους ανοιχτά και τα πρόσωπά τους ήταν μαύρα από τον καπνό. Φαίνεται πως είχαν προσπαθήσει να βγουν από το εσωτερικό του κτιρίου από την πόρτα της ταράτσας, η οποία όμως δεν άνοιγε.

Το μνημείο

Στις 9 Μαΐου 2020 έγιναν τα αποκαλυπτήρια μαρμάρινης τιμητικής πλάκας παρουσία της ΠτΔ, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της Φώφης Γεννηματά. Στην πλακέτα τα θύματα αναφέρονται ως «θύματα του τυφλού μίσους που γεννά ο διχασμός». Το μνημείο έκτοτε βανδαλίστηκε αρκετές φορές, ωστόσο, ακόμα και σήμερα παραμένει εκεί για να θυμίζει ότι τρεις άνθρωποι δολοφονήθηκαν ειδεχθώς και οι φυσικοί αυτουργοί παραμένουν ατιμώρητοι.