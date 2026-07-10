Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στη Marfin το 2010

Snapshot Οι αρχές συνέλαβαν δύο άτομα για τον εμπρησμό στο τραπεζικό κατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου το 2010.

Στην επίθεση σκοτώθηκαν τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, μεταξύ των οποίων μία έγκυος γυναίκα.

Υπάρχει ακόμη ένα άτομο, γυναίκα, που κατηγορείται και αναζητείται με ένταλμα σύλληψης.

Η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης και απεργιακής συγκέντρωσης στις 5 Μαΐου 2010.

Οι έρευνες και επιχειρήσεις της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι Αρχές για την υπόθεση της Marfin.

Η δολοφονική εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 στο τραπεζικό κατάστημα της Marfin επί της οδού Σταδίου, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών εργαζομένων, εκ των οποίων μία έγκυος.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναζητείται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί δύο άντρες και το τρίτο άτομο που αναζητείται είναι γυναίκα.

Στον εμπρησμό του τραπεζικού υποκαταστήματος της Marfin στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο πλαίσιο μεγάλης απεργιακής συγκέντρωσης είχαν σκοτωθεί η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και έγκυος, η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών). Οι τρεις ήταν εργαζόμενοι της τράπεζας, στο υποκατάστημα της οδού Σταδίου.

Η ενημέρωση από την ΕΛΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στην εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, δύο άτομα, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

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