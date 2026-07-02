Ζωή Κωνσταντοπούλου για επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Πρέπει να εξεταστεί η προβοκάτσια

Snapshot Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε κατάπτυστη τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι επιθέσεις μπορεί να αποτελούν προβοκάτσια και ζήτησε να εξεταστεί σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο.

Κατήγγειλε ότι η υπόθεση Marfin έχει χρησιμοποιηθεί εργαλειακά για πολιτικούς σκοπούς και ότι οι επιθέσεις δεν πρέπει να αποδοθούν αβασάνιστα σε πολιτικούς αντιπάλους.

Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τον Μητσοτάκη να αποσαφηνίσει τι ακριβώς γνωρίζει για τους υπαίτιους των επιθέσεων.

Παρά τις ενστάσεις της, εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της στα θύματα των επιθέσεων. Snapshot powered by AI

Για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, μίλησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο Mega σήμερα το πρωί.

Αναφερόμενη στις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε κατάπτυστη τη χθεσινή δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Είναι τραγικό να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα, και είναι κατάπτυστη η δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης είχε δίπλα του τον κ. Χρυσοχοΐδη ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Marfin. Έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις από πέρυσι. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Marfin που προσπάθησαν να την φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους, στο κίνημα, ενώ είναι ξεκάθαρη προβοκάτσια. Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνέχισε:

«Ο Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις, σαν να γνωρίζει τους υπαιτίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις – εν γνώσει του – επιθέσεις πολιτικών αντιπάλων του. Τι ακριβώς ξέρει; Να μας το πει. (…). Πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του; Ή από τις διάφορες μαφίες; (...) Η προβοκάτσια είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί. Και αυτό δεν αλλάζει σε τίποτε την αμέριστη συμπαράσταση στους ανθρώπους που δέχθηκαν την επίθεση», επισήμανε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

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