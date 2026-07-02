Συγκλονίζει ο Παναγιώτης Νέστορας: «Είναι δολοφόνοι, το γκαζάκι ήταν η σφαίρα τους»

Πυρκαγιά έπειτα από απο επίθεση με γκαζάκια, τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε αυτοκίνητα στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Η σύζυγος του Παναγιώτη Νέστορα, Βάγια Νέστορα, έχασε τη ζωή της σε εμπρηστική επίθεση με γκαζάκι στην πολυκατοικία τους στη Θεσσαλονίκη.

Η κόρη τους, Αφροδίτη Νέστορα, τραυματίστηκε επίσης από εγκαύματα και είναι προσωρινά αδύναμη να περπατήσει.

Ο Παναγιώτης Νέστορας υπέστη αναπνευστικά προβλήματα λόγω των αναθυμιάσεων και βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η οικογένεια καταγγέλλει τους δράστες ως δολοφόνους και επισημαίνει τον κίνδυνο από τη χρήση εμπρηστικών μηχανισμών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια των πολιτών στη Θεσσαλονίκη. Snapshot powered by AI

Με βαθιά συγκίνηση, ο Παναγιώτης Νέστορας περιέγραψε στην τηλεόραση της ΕΡΤ τα δραματικά γεγονότα της νύχτας που η σύζυγός του, Βάγια Νέστορα, έχασε τη ζωή της σε εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου κατοικούσαν στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά που ξέσπασε άφησε πίσω της σοβαρούς τραυματισμούς και θλίψη στην οικογένεια, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ο κ. Νέστορας, εμφανώς συγκλονισμένος, εξήγησε πως γύρω στις 4 τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς. Η σύζυγός του αντιλήφθηκε τη φωτιά και κατέβηκε στο ισόγειο για να διαπιστώσει τι συνέβαινε, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Η κόρη τους, Αφροδίτη Νέστορα, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, προσπάθησε να βοηθήσει τη μητέρα της και επίσης τραυματίστηκε, με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, που την καθιστούν προσωρινά αδύναμη να περπατήσει.

«Η γυναίκα μου κατέβηκε να δει το αυτοκίνητο όταν χτύπησε ο συναγερμός. Εγώ ήμουν στην είσοδο του διαμερίσματος και πήγα να καλέσω βοήθεια», ανέφερε ο κ. Νέστορας, προσθέτοντας πως η οικογένεια δίνει μάχη να σταθεί όρθια παρά τις δυσκολίες. Ο ίδιος υποφέρει από αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των αναθυμιάσεων και βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η οικογένεια χαρακτηρίζει τους δράστες «εγκληματίες» και «δολοφόνους», τονίζοντας τον κίνδυνο που προκαλεί η χρήση εμπρηστικών μηχανισμών, όπως το γκαζάκι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

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