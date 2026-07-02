Δημογλίδου για επίθεση σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: «Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα»

Snapshot Η Ελληνική Αστυνομία εμφανίζεται αισιόδοξη για την εξέλιξη των ερευνών σχετικά με τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

Στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις.

Συλλέγεται και αναλύεται υλικό από κάμερες ασφαλείας σε ευρεία περιοχή γύρω από τα σημεία των επιθέσεων.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιοι από τους δράστες να συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις, πιθανώς μετακινούμενοι με δίκυκλο.

Και στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τύπος εκρηκτικού μηχανισμού και πανομοιότυπος τρόπος δράσης. Snapshot powered by AI

Θέμα χρόνου είναι η σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η άνανδρη επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών.

«Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ΕΡΤ. Πρόσθεσε, ότι στην επίθεση συμμετείχαν «τουλάχιστον τρία άτομα», σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις.

Η κυρία Δημογλίδου εξήγησε ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις, καθώς τα σημεία βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και η μετακίνησή τους θα μπορούσε να έχει γίνει με δίκυκλο.

«Θα μπορούσε άνετα κάποιος με ένα δίκυκλο να μετακινηθεί και να είναι ο ίδιος που έχει κάνει την ενέργεια» ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, προσθέτοντας ότι και στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τρόπος δράσης και πανομοιότυπος εκρηκτικός μηχανισμός.