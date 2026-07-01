Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της

Την τελευταία της πνοή άφησε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορά μετά την εμπρηστική επίθεση στου σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της

Εμπρησμός σε είσοδο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη

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  • Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα πέθανε από σοβαρά εγκαύματα μετά από εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.
  • Η 70χρονη είχε διασωληνωθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου πριν υποκύψει στα τραύματά της.
  • Τρεις ταυτόχρονες επιθέσεις με γκαζάκια στόχευσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τη σοβαρότερη να συμβαίνει στη Χαριλάου.
  • Η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη ελαφρά εγκαύματα και άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.
  • Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με τη βοήθεια καμερών ασφαλείας και ευρημάτων για τον εντοπισμό των δραστών.
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Η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την πιο σφοδρή από τις επιθέσεις, κατέληξε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η άτυχη γυναίκα είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα και είχε διασωληνωθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της το μεσημέρι

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης σημειώθηκαν τρεις ταυτόχρονες εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες κινήθηκαν με μηχανάκια και χτύπησαν σχεδόν ταυτόχρονα.

Η πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε στις 04:35 στη Χαριλάου, όπου από την έκρηξη γκαζακιού εκδηλώθηκε φωτιά που επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.

Η ίδια η πολιτεύτρια υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων.

Τρία γνώριμα πρόσωπα στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράσης οργανωμένης ομάδας που πραγματοποιεί «τυφλά» τρομοκρατικά χτυπήματα, ενώ εκτιμάται ότι πρόκειται για τρία νεαρά άτομα, τα οποία φέρονται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο και έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για επεισόδια στο ΑΠΘ.

Οι δράστες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρησιμοποίησαν γκαζάκια τα οποία είχαν προσαρμοστεί με εύφλεκτο υλικό, ενώ εξετάζεται και η ύπαρξη επιπλέον εμπρηστικού μηχανισμού, όπως μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό.

Παράλληλα, υπάρχει υλικό από κάμερες ασφαλείας όπου φέρεται να διακρίνεται το πρόσωπο ενός εκ των δραστών, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία των ερευνών. Σύμφωνα με το OPEN διάθεση των Αρχών βρίσκονται εκτενή βιντεοληπτικά υλικά, τα οποία εξετάζονται καρέ-καρέ από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθούν η διαδρομή των δραστών, το σημείο εκκίνησης, αλλά και η πορεία διαφυγής τους.

Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι πρόκειται για τρία συγκεκριμένα άτομα νεαρής ηλικίας, γνωστά στις Αρχές από προηγούμενη εμπλοκή τους σε επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, τα οποία φέρονται να αποτελούν τον εκτελεστικό βραχίονα της επίθεσης.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, πίσω από τη δράση τους εξετάζεται το ενδεχόμενο να βρίσκονται άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου που έχουν απασχολήσει τις Αρχές στη Θεσσαλονίκη.

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