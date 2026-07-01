Χρυσοχοΐδης για εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: «Καμία ανοχή στη βία»

Πυρκαγιά έπειτα από απο επίθεση με γκαζάκια, τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε αυτοκίνητα στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Οι στόχοι ήταν ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης και η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν υλικές ζημιές και κινητοποίησαν Πυροσβεστική και Αστυνομία για έρευνα και συλλογή στοιχείων.

Ο Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι δεν υπάρχει ανοχή στη βία και το μίσος στη δημοκρατία. Snapshot powered by AI

Εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σχεδόν ταυτόχρονα τοποθετήθηκαν αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Οι εκρήξεις από τα γκαζάκια προκάλεσαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, που διερευνούν την υπόθεση και συλλέγουν στοιχεία για τον εντοπισμό των δραστών.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι «η σκέψη του είναι κοντά στους τραυματίες, με την ευχή να πάνε όλα καλά με την υγεία τους».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι δράστες θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τονίζοντας πως «στη δημοκρατία μας δεν υπάρχει χώρος για ανοχή απέναντι στη βία και το μίσος».

Η σκέψη μας είναι κοντά στους τραυματίες με την ευχή να πάνε όλα καλά με την υγεία τους.



Από την άλλη, θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι αδίστακτοι δράστες θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.



Στη δημοκρατία μας δεν υπάρχει χώρος για ανοχή απέναντι στη βία και το μίσος. pic.twitter.com/edCi22616n — Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (@chrisochoidis) July 1, 2026

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Η σκέψη μας είναι κοντά στους τραυματίες με την ευχή να πάνε όλα καλά με την υγεία τους.

Από την άλλη, θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι αδίστακτοι δράστες θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Στη δημοκρατία μας δεν υπάρχει χώρος για ανοχή απέναντι στη βία και το μίσος».

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