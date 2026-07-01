Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την τριπλή επίθεση σε στελέχη της ΝΔ

Ομόθυμη η καταδίκη της αντιπολίτευσης

Αντώνης Ρηγόπουλος

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την τριπλή επίθεση σε στελέχη της ΝΔ
Eurokinissi
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  • Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν ομόφωνα τις εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.
  • Οι επιθέσεις προκάλεσαν τραυματισμούς και νοσηλεία, με τον πρωθυπουργό να επισκέπτεται τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
  • ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση εξέφρασαν αποτροπιασμό και ζήτησαν άμεση σύλληψη των δραστών.
  • Το ΚΚΕ κατήγγειλε την κυβέρνηση για εκμετάλλευση των επιθέσεων προς ενίσχυση της καταστολής.
  • Η ΕΛΑΣ χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική και δεσμεύτηκε για εντατικές έρευνες και δικαστική δίωξη των δραστών.
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Ομόθυμη ήταν η καταδίκη των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις επιθέσεις με γκαζάκια που έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα σε τρία στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Οι εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Μάλιστα στη Θεσσαλονίκη μετέβη και ο πρωθυπουργός όπου επισκέφτηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται η Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις.

Νωρίτερα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν εκδώσει ανακοινώσεις καταδίκης των επιθέσεων.

ΠΑΣΟΚ: Αποτροπιασμός για το βίαιο περιστατικό

Μιλώντας στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου του ΠΑΣΟΚ για ζητήματα οικονομίας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε τον αποτροπιασμό του κόμματος και έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας τη «σαφή και κατηγορηματική και απερίφραστη» καταδίκη του ΠΑΣΟΚ.

«Θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία. Η καταδίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες. Δεν χωράει βία στη δημοκρατία και ξαναλέω ότι η καταδίκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ είναι απερίφραστη και κατηγορηματική. Άμεσα θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες, ώστε να συλληφθούν εκείνοι που εμπνεύστηκαν, ενορχήστρωσαν και συνετέλεσαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, διότι πρόκειται περί ενός εγκλήματος».

ΣΥΡΙΖΑ: Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών.

Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

ΚΚΕ: Εγκληματικές ενέργειες που αξιοποιούνται από την κυβέρνηση

Το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ αναφέρει:

Το ΚΚΕ καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε αυτοκίνητα και κατοικίες στελεχών της ΝΔ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων και με μεγάλους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή πολλών περισσότερων. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, τις οποίες με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται και από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

ΕΛΑΣ: Τρομοκρατική η επίθεση, ολόψυχη η συμπαράστασή μας στα θύματα

Σε δήλωσή του ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ, Μαρίνος Σκανδάμης αναφέρει:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικούς-εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισθέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη».

Ελλ. Λύση: Νόμος και τάξη στην πράξη θα υπάρξει μόνον με την Ελληνική Λύση

«Η Ελληνική Λύση καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια κομματικών στελεχών στην Θεσσαλονίκη. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και απαιτούμε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Νόμος και τάξη στην πράξη, θα υπάρξει μόνον με την Ελληνική Λύση».

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