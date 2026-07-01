Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Τι κρύβεται πίσω από το «ντόμινο» επιθέσεων και το μήνυμα της κυβέρνησης

«Κάτι περίεργο συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη» – Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι επιθέσεις με γκαζάκια σε στελέχη της ΝΔ

Κώστας Τσιτούνας

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Τι κρύβεται πίσω από το «ντόμινο» επιθέσεων και το μήνυμα της κυβέρνησης
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Έντονο προβληματισμό προκαλεί στην κυβέρνηση η συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ένα περιστατικό που αντιμετωπίζεται από τις Αρχές με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας του περιστατικού είναι το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός μεταβαίνει εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη και εξέφρασε τον αποτροπιασμό του κάνοντας λόγο για νέα μορφή τρομοκρατίας τρομοκρατία: «Να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα, με στόχους κατοικίες στελεχών της ΝΔ, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακειμοβίτσης, ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης και η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα. Από τα περιστατικά υπήρξαν τραυματισμοί και υλικές ζημιές, ενώ τις έρευνες έχουν αναλάβει οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.

Στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχει έντονος προβληματισμός για το γεγονός ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα καταγράφονται περιστατικά πολιτικής βίας με διαφορετικές μορφές, δημιουργώντας την αίσθηση ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μιας νέας έντασης.

Στο κάδρο μπαίνει βέβαια και η πορεία με ακραίο αντισημιτικό περιεχόμενο που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το περασμένο Σάββατο από μέλη της συλλογικότητας του Ρουβικώνα. Ομάδα περίπου 30 ατόμων, φορώντας μαύρες μπλούζες με σημαίες της Παλαιστίνης, πραγματοποίησε πορεία στο κέντρο της πόλης ενώ όπως οι ίδιοι γνωστοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επρόκειτο για «αντισιωνιστική περιπολία σε εμπορικούς δρόμους».

Στόχος ήταν «να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε οικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες ισραηλινών συμφερόντων στην Ελλάδα». Αν και στην Ελληνική Αστυνομία δεν συνδέουν αυτό το περιστατικό με τα γκαζάκια, ωστόσο είναι προφανές ότι λόγω της τοξικότητας στο δημόσιο διάλογο έχουν δημιουργηθεί συνθήκες έξαρσης της πολιτικής βίας. Πάντως, για τα γεγονότα του Σαββάτου η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διέταξε προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της εγκληματικής συμμορίας, της δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, καθώς και της απειλής διάπραξης εγκλημάτων, σύμφωνα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Την έρευνα έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

Μαρινάκης: «Δολοφονικές επιθέσεις – κάποιοι θέλησαν να τους σκοτώσουν για τις ιδέες τους»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τις επιθέσεις «δολοφονικές», υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για μια πράξη εκφοβισμού αλλά για ενέργειες που θα μπορούσαν να έχουν σοβαρότερες συνέπειες. Παράλληλα τόνισε ότι η Πολιτεία θα κάνει ό,τι χρειάζεται ώστε οι δράστες να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Κυρανάκης έστειλε μήνυμα ότι τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να τρομοκρατήσουν τα στελέχη της παράταξης.

ΓΚΑΖΑΚΙΑ θεσσαλονίκη

Το μήνυμα από το Μέγαρο Μαξίμου

Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιμετωπίζουν την υπόθεση όχι μόνο ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης για την έξαρση της πολιτικής βίας.

Το κυβερνητικό επιχείρημα είναι ότι η δημοκρατική αντιπαράθεση δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο απειλών, εκφοβισμών ή επιθέσεων εναντίον ανθρώπων που συμμετέχουν στην πολιτική ζωή, ανεξάρτητα από τις κομματικές τους επιλογές.

Από τον Ρουβίκωνα στα γκαζάκια: Οι ανησυχίες για νέο κύκλο έντασης

Η νέα υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου έχουν καταγραφεί και άλλες ενέργειες πολιτικής πίεσης και ακτιβισμού από ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου, όπως πρόσφατες παρεμβάσεις που αποδόθηκαν στον Ρουβίκωνα.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, καθώς διαφορετικές μορφές επιθετικών ενεργειών δημιουργούν ένα κλίμα έντασης που θυμίζει παλαιότερες περιόδους πολιτικής πόλωσης.

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης δεν περνά απαρατήρητη από τις πολιτικές και αστυνομικές αρχές. Η πόλη έχει ιστορικά αποτελέσει χώρο έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων, όμως η στοχοποίηση προσώπων που συμμετέχουν στην κομματική ζωή ανεβάζει τον δείκτη ανησυχίας.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν πρόκειται για μια μεμονωμένη ενέργεια ή για την αρχή ενός νέου κύκλου επιθέσεων. Η απάντηση θα δοθεί από τις έρευνες των Αρχών, όμως το πολιτικό μήνυμα της κυβέρνησης είναι σαφές: η βία δεν μπορεί να αποτελεί εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Σε κάθε περίπτωση οι πρώτες κινήσεις των ερευνών, η αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί και η επιχειρησιακή κινητοποίηση της Αστυνομίας δημιουργούν την εκτίμηση ότι οι αρχές βρίσκονται σε καλό δρόμο για την αποκάλυψη της ταυτότητας των δραστών. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η βία και η τρομοκράτηση πολιτών ή πολιτικών προσώπων δεν θα γίνει ανεκτή και ότι η απάντηση της Δημοκρατίας θα είναι η εφαρμογή του νόμου.

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