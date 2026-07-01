Γκαζάκια σε σπίτια 3 στελεχών της ΝΔ σε Τούμπα και Πυλαία - Βίντεο ντοκουμέντο

Πυρκαγιά μετά απο επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας

Snapshot Τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη προκάλεσαν πέντε τραυματίες, με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Μαρινάκης, Δένδιας και Χρυσοχοΐδης καταδίκασαν την επίθεση. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι έχει αναληφθεί από την αντιτρομοκρατική η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική και τόνισε ότι τα στελέχη της ΝΔ δεν τρομοκρατούνται.

Οι δράστες στόχευσαν συγκεκριμένα στελέχη της ΝΔ, τον Ζήση Ιωακείμοβιτς, τον Σάββα Αναστασιάδη και την Αφροδίτη Νέστορα, αποστέλλοντας μήνυμα κατά της δημοκρατίας.

Ο Σάββας Αναστασιάδης ανέφερε ότι κάμερες κατέγραψαν νεαρό να αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς χαρακτήρισε την επίθεση τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία. Snapshot powered by AI

Συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια δέχθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε Τούμπα και Πυλαία με αποτέλεσμα 5 τραυματίες, εκ των οποίων η μητέρα της πολιτευτού Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Κυβερνητικά στελέχη, όπως οι κύριοι Μαρινάκης, Δένδιας, Χρυσοχοϊδης, καταδίκασαν την επίθεση.

Στο φως της δημοσιότητας έφερε η ΕΡΤ βίντεο–ντοκουμέντο από την τριπλή εμπρηστική επίθεση. Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει επικοινωνήσει ήδη τηλεφωνικά με τον Ζήση Ιωακειμοβιτς.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ:

Καταδικάζει ο Παύλος Μαρινάκης

«Τα τρία στελέχη που δέχτηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιατελώς σε μία παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ 100,3 αναφερόμενος στην τριπλή εμπρηστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Ο. Μαρινάκης σημείωσε ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Ο κ. Μαρινάκης συνέχισε λέγοντας πως «όταν βάζεις γκαζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν». «Ζούμε σε μία χώρα που για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε» είπε και πρόσθεσε ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες».

Σημείωσε ακόμη πως εκτός από τους φυσικούς αυτουργούς «υπάρχουν και εντός εισαγωγικών οι ηθικοί αυτουργοί. Χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να είναι εν γνώσει τους έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα».

Χρυσοχοΐδης: «Σύλληψη, δίκη για να μάθουν να μην παίζουν με ζωές»

«Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι παίζουν με ανθρώπινες ζωές. Ακόμη και όταν παίζεις με τα γκαζάκια κινδυνεύουν οι ανθρώπινες ζωές. Τους αξίζει σύλληψη, δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές», είπε σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης με αφορμή τα γκαζάκια σε σπίτια πολιτευτών στη ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επιβεβαίωσε ότι την υπόθεση της Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική.

Η αντίδραση Δένδια

«Απολύτως καταδικαστέα» χαρακτήρισε την εμπρηστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Δένδιας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «μαζί με τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα στελέχη της παράταξής μας που έγιναν στόχος της τρομοκρατικής επίθεσης».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

«Η απολύτως καταδικαστέα επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατά των οικιών του πρώην Βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη, του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Ζήση Ιωακείμοβιτς και της υποψήφιας Βουλευτού Αφροδίτης Νέστορα, στρέφεται ευθέως κατά της Δημοκρατίας μας. Μαζί με τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα στελέχη της παράταξής μας που έγιναν στόχος της τρομοκρατικής επίθεσης».

Κυρανάκης: «Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική ενέργεια»

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης καυτηρίασε την επίθεση που έγινε σε σπίτια κι αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντάς την «τρομοκρατική».

Πρόσθεσε δε, ότι «ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται».

«Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για "παρεμβάσεις". Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα και των οικογένειών τους. Και αυτοί που την διέπραξαν, είχαν σκοπό να σκοτώσουν.

Ευχόμαστε ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή που δίνουν αυτή τη στιγμή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι.

Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι, επί χρόνια, καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες.

Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμη περισσότερο απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας» αναφέρει η δήλωση Κυρανάκη.

Τι είπε ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς

Όπως δήλωσε στον Status FM 107.7 o πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Ζήσης Ιωακείμοβιτς πρόκειται για τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία. «Τέτοιες ενέργειες, από όπου και αν προέρχονται, αποτελούν ένα πλήγμα για τη Δημοκρατία και την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας», είπε χαρακτηριστικά . «Ακούσαμε έναν θόρυβο στην είσοδο της πολυκατοικίας, τρανταχτήκαμε λίγο και καταλάβαμε τελικά ότι ήταν γκαζάκι, το οποίο προφανώς βάλανε από ό,τι έμαθα νωρίς το πρωί».

Μάλιστα όπως είπε είναι η δεύτερη φορά που δέχεται επίθεση με κόκκινες και μαύρες μπογιές. Την προηγούμενη φορά δράστες ήταν μια άγνωστη σε εκείνον αναρχοαριστερή ομάδα.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ:

Αναστασιάδης: Φαίνεται από τις κάμερες ένας νεαρός

Ο Σάββας Αναστασιάδης, μίλησε στον ΣΚΑΪ για την επίθεση που δέχτηκε, τονίζοντας ότι δεν ήταν σπίτι του την ώρα του εμπρησμού και ενημερώθηκε για το γεγονός γύρω στις 8:30 το πρωί.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι «επειδή η οικοδομή που μένω είναι δίπλα σε δάσος και επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επίθεση, έχουμε κάμερες και φαίνεται ένας νεαρός να μπαίνει από το δάσος, να αφήνει μια σακούλα μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας και να αποχωρεί».

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη, «αυτός ήταν ο εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος έκανε ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας, έσπασε την τζαμαρία, άρπαξε κάποια μικρή φωτιά, την οποία έσβησε η αστυνομία που έφτασε πρώτη».

Το «γαλάζιο» στέλεχος υπογραμμίζει ότι «είναι πασιφανές ότι οι επιθέσεις έγιναν σε συγκεκριμένα άτομα, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας», αναφέροντας ότι «αυτό από μόνο του καταδεικνύει τι μήνυμα θέλουν να στείλουν αυτοί που έκαναν την επίθεση ή αυτός που έκανε την επίθεση» και διαμηνύει ότι «είναι θέμα της αστυνομίας και της δικαιοσύνης να ανακαλύψει τους εμπρηστές. Κατά τα λοιπά, δεν φοβόμαστε, κάνουμε αυτό που κάνουμε με το ίδιο θάρρος και το ίδιο πάθος».

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