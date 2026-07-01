Γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: Ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική τις έρευνες

Snapshot Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε τις έρευνες για τις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε μισή ώρα, υποδεικνύοντας οργανωμένο χαρακτήρα της δράσης.

Στόχοι ήταν τα σπίτια του Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα.

Από την επίθεση στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα τραυματίστηκαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και η ίδια, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε ΜΕΘ.

Τα υπόλοιπα τρία τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Snapshot powered by AI

Στα χέρια των έμπειρων αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας έχει περάσει η η σοβαρή υπόθεση των εμπρησμών στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Οι τρεις επιθέσεις έγιναν σε διάστημα περίπου μισής ώρας, γεγονός που καταδεικνύει ότι επρόκειτο για οργανωμένη ενέργεια. Στόχος εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια έγιναν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, στην Τούμπα και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα, στη Χαριλάου.

Μάλιστα από την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η κυρία Νέστορα τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα. Μεταξύ των τραυματιών είναι η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα αλλά και η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα τρία άτομα διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

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