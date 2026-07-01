Κυρανάκης για γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ: «Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική ενέργεια»

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε την επίθεση σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ως κανονική τρομοκρατική ενέργεια με στόχο τη δολοφονία.

Τόνισε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται και ότι τέτοιες επιθέσεις ενισχύουν τη συσπείρωση της παράταξης.

Καταδίκασε την αντιμετώπιση τέτοιων εγκληματικών ενεργειών με μισόλογα ή αφωνία, επισημαίνοντας ότι αυτό παρέχει στήριξη στους τρομοκράτες.

Ζήτησε να αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι καλλιέργησαν κουλτούρα ανοχής στην πολιτική βία επί χρόνια.

Εξέφρασε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία για τον άμεσο εντοπισμό των δραστών. Snapshot powered by AI

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης καυτηρίασε την επίθεση που έγινε σε σπίτια κι αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντάς την «τρομοκρατική».

Πρόσθεσε δε, ότι «ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται».

«Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για "παρεμβάσεις". Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα και των οικογένειών τους. Και αυτοί που την διέπραξαν, είχαν σκοπό να σκοτώσουν.

Ευχόμαστε ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή που δίνουν αυτή τη στιγμή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι.

Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι, επί χρόνια, καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες.

Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμη περισσότερο απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας» αναφέρει η δήλωση Κυρανάκη.

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