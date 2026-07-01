Επίθεση με γκαζάκια σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη - «Πλήγμα για τη Δημοκρατία»

Snapshot Τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, τέσσερα με αναπνευστικά προβλήματα και ένα με ελαφρά εγκαύματα, πιθανόν η μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν μικροφθορές στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης και του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης διερευνά την υπόθεση.

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία και σημείωσε ότι είναι η δεύτερη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση. Snapshot powered by AI

Συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια δέχθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε Τούμπα και Πυλαία.

Η μία φωτιά ξέσπασε στις 4.32 τα ξημερώματα σε πυλωτή πολυκατοικίας στην οδό Γραβιάς σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα. Πέντε ατομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, τα τέσσερα με αναπνευστικά προβλήματα και ένα με ελαφρά εγκαύματα. Τα γκαζάκια εξερράγησαν στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και η γυναίκα με τα εγκαύματα φέρεται να είναι η μητέρα της.

Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη με τις εκρήξεις να προκαλούν μικροφθορές.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ερευνά την υπόθεση.

Όπως δήλωσε στον Status FM 107.7 o πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Ζήσης Ιωακείμοβιτς πρόκειται για τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία. «Τέτοιες ενέργειες, από όπου και αν προέρχονται, αποτελούν ένα πλήγμα για τη Δημοκρατία και την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας», είπε χαρακτηριστικά . «Ακούσαμε έναν θόρυβο στην είσοδο της πολυκατοικίας, τρανταχτήκαμε λίγο και καταλάβαμε τελικά ότι ήταν γκαζάκι, το οποίο προφανώς βάλανε από ό,τι έμαθα νωρίς το πρωί».

Μάλιστα όπως είπε είναι η δεύτερη φορά που δέχεται επίθεση με κόκκινες και μαύρες μπογιές. Την προηγούμενη φορά δράστες ήταν μια άγνωστη σε εκείνον αναρχοαριστερή ομάδα.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ:

Διαβάστε επίσης