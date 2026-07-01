Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια σε σπίτια 3 στελεχών της ΝΔ σε Τούμπα και Πυλαία - Πέντε τραυματίες

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, η οποία ερευνά την υπόθεση

Δημήτρης Δρίζος

Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια σε σπίτια 3 στελεχών της ΝΔ σε Τούμπα και Πυλαία - Πέντε τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Γραβιάς 20.
  • Η πυρκαγιά προκάλεσε αναστάτωση και επλήγησαν τέσσερα αυτοκίνητα.
  • Τέσσερα άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και ένα άτομο ελαφρά εγκαύματα, μεταξύ των οποίων η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα.
  • Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.
  • Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ τα αίτια διερευνώνται.
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Συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια δέχθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε Τούμπα και Πυλαία.

Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα γκαζάκια έσκασαν, ενώ στο σπίτι της κ. Νέστορα υπήρξε και τραυματισμός της ίδιας, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Από το ίδιο κτήριο μεταφέρθηκαν 4 άτομα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, η οποία ερευνά την υπόθεση.

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