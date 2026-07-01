Μαρινάκης για γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ: Κάποιοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν

Snapshot Ο Παύλος Μαρινάκης καταδίκασε τις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ, χαρακτηρίζοντάς τες δολοφονικές και ιδεολογικά κίνητρα.

Τόνισε ότι οι δράστες αποδέχονται την πιθανότητα να σκοτώσουν τα θύματα με τις επιθέσεις τους.

Η Αστυνομία αναζητεί τους δράστες για να τους παραπέμψει στη Δικαιοσύνη.

Ο Μαρινάκης επισήμανε την ύπαρξη ηθικών αυτουργών που χωρίς να το καταλαβαίνουν συμβάλλουν στα εγκληματικά φαινόμενα.

Υπογράμμισε τη διαφορά της τωρινής κυβέρνησης από προηγούμενες όσον αφορά την αντιμετώπιση της βίας. Snapshot powered by AI

Μύδρους εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης κατά των δραστών των εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας μεταξύ άλλων, ότι «αποδέχονται την πιθανότητα ότι αυτοί (σ.σ.: τα θύματα) μπορεί να πεθάνουν».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν βάζεις γκαζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε δολοφονικές τις επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων.

«Τα τρία στελέχη που δέχτηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιοτελώς σε μία παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε εξάλλου ότι η Αστυνομία αναζητεί τους δράστες για να τους φέρει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο κ. Μαρινάκης συνέχισε λέγοντας πως «όταν βάζεις γκαζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν... Ζούμε σε μία χώρα που για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε» είπε και πρόσθεσε ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες».

Σημείωσε ακόμη πως εκτός από τους φυσικούς αυτουργούς «υπάρχουν και εντός εισαγωγικών οι ηθικοί αυτουργοί. Χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να είναι εν γνώσει τους έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα».

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