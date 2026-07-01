Αναστασιάδης για επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του: Φαίνεται από τις κάμερες ένας νεαρός

Snapshot Ο Σάββας Αναστασιάδης δέχτηκε επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν νεαρό να τοποθετεί τον εκρηκτικό μηχανισμό μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές στην είσοδο και έσπασε την τζαμαρία, ενώ η αστυνομία έσβησε τη μικρή φωτιά που προκλήθηκε.

Οι επιθέσεις φαίνεται να στοχεύουν συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισημαίνει ο κ. Αναστασιάδης.

Ο κ. Αναστασιάδης δηλώνει ότι δεν φοβάται και συνεχίζει τη δράση του με θάρρος και πάθος, αφήνοντας την έρευνα στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Ο Σάββας Αναστασιάδης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, είναι ένα από τα τρία «γαλάζια» στελέχη που δέχτηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης επίθεση με γκαζάκια στις πολυκατοικίες τους.

Ο ίδιος, μίλησε στον ΣΚΑΪ για την επίθεση που δέχτηκε, τονίζοντας ότι δεν ήταν σπίτι του την ώρα του εμπρησμού και ενημερώθηκε για το γεγονός γύρω στις 8:30 το πρωί.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι «επειδή η οικοδομή που μένω είναι δίπλα σε δάσος και επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επίθεση, έχουμε κάμερες και φαίνεται ένας νεαρός να μπαίνει από το δάσος, να αφήνει μια σακούλα μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας και να αποχωρεί».

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη, «αυτός ήταν ο εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος έκανε ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας, έσπασε την τζαμαρία, άρπαξε κάποια μικρή φωτιά, την οποία έσβησε η αστυνομία που έφτασε πρώτη».

Το «γαλάζιο» στέλεχος υπογραμμίζει ότι «είναι πασιφανές ότι οι επιθέσεις έγιναν σε συγκεκριμένα άτομα, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας», αναφέροντας ότι «αυτό από μόνο του καταδεικνύει τι μήνυμα θέλουν να στείλουν αυτοί που έκαναν την επίθεση ή αυτός που έκανε την επίθεση» και διαμηνύει ότι «είναι θέμα της αστυνομίας και της δικαιοσύνης να ανακαλύψει τους εμπρηστές. Κατά τα λοιπά, δεν φοβόμαστε, κάνουμε αυτό που κάνουμε με το ίδιο θάρρος και το ίδιο πάθος».

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