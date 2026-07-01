Κυρανάκης: «Δεν σας φοβόμαστε» - Το μήνυμα για τα γκαζάκια σε σπίτια «γαλάζιων» στελεχών

«Κάθε Νεοδημοκράτης σε όλη τη χώρα πρέπει να στείλει σήμερα αυτό το δυνατό μήνυμα. Δεν σας φοβόμαστε», έγραψε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κυρανάκης: «Δεν σας φοβόμαστε» - Το μήνυμα για τα γκαζάκια σε σπίτια «γαλάζιων» στελεχών

Εμπρησμός σε είσοδο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη

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  • Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε την επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ως τρομοκρατική ενέργεια με σκοπό τον φόνο.
  • Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι ο κόσμος του κόμματος δεν τρομοκρατείται και καλεί όλα τα μέλη να στείλουν μήνυμα αντίστασης.
  • Καταδίκασε όσους αντιμετωπίζουν τέτοιες ενέργειες με αμφισημίες ή σιωπή, υποστηρίζοντας ότι έτσι ενισχύουν τους τρομοκράτες.
  • Έκανε έκκληση για ευθύνη απέναντι στην καλλιέργεια κουλτούρας ανοχής στην πολιτική βία και εξέφρασε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών.
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«Κάθε Νεοδημοκράτης σε όλη τη χώρα πρέπει να στείλει σήμερα αυτό το δυνατό μήνυμα. Δεν σας φοβόμαστε». Αυτό τόνισε με νέα του ανάρτηση ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με αφορμή την επίθεση που σημειώθηκε στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, συνόδευσε την ανάρτησή του με μια φωτογραφία στην οποία αναγράφεται «Δεν σας φοβόμαστε», μαζί με τα ονόματα των στελεχών που δέχτηκαν την επίθεση με τα γκαζάκια, γράφοντας «όλη η παράταξη είναι μαζί σας».

«Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική ενέργεια»

Σε νωρίτερη ανάρτησή του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης καυτηρίασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «τρομοκρατική». Πρόσθεσε δε, ότι «ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται».

«Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για "παρεμβάσεις". Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα και των οικογένειών τους. Και αυτοί που την διέπραξαν, είχαν σκοπό να σκοτώσουν.

Ευχόμαστε ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή που δίνουν αυτή τη στιγμή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι.

Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι, επί χρόνια, καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες.

Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμη περισσότερο απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας» αναφέρει η δήλωση Κυρανάκη.

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