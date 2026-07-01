Δένδιας: «Ευθέως κατά της Δημοκρατίας μας» η επίθεση στη Θεσσαλονίκη στα στελέχη της ΝΔ

«Απολύτως καταδικαστέα» χαρακτήρισε την εμπρηστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Δένδιας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «μαζί με τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα στελέχη της παράταξής μας που έγιναν στόχος της τρομοκρατικής επίθεσης».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

«Η απολύτως καταδικαστέα επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατά των οικιών του πρώην Βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη, του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Ζήση Ιωακείμοβιτς και της υποψήφιας Βουλευτού Αφροδίτης Νέστορα, στρέφεται ευθέως κατά της Δημοκρατίας μας. Μαζί με τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα στελέχη της παράταξής μας που έγιναν στόχος της τρομοκρατικής επίθεσης».

Η απολύτως καταδικαστέα επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατά των οικιών του πρώην Βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη, του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Ζήση Ιωακείμοβιτς και της υποψήφιας Βουλευτού Αφροδίτης Νέστορα, στρέφεται ευθέως κατά της Δημοκρατίας μας. Μαζί με τις ευχές μας για… — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 1, 2026

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