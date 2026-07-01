Μητσοτάκης: Άνανδρη δολοφονική επίθεση στα στελέχη της ΝΔ – Καμιά ανοχή στην τρομοκρατία

Αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μητσοτάκης: Άνανδρη δολοφονική επίθεση στα στελέχη της ΝΔ – Καμιά ανοχή στην τρομοκρατία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παλαιότερη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοκης καταδίκασε την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.
  • Τρία στελέχη της ΝΔ και η μητέρα της πολιτευτού Αφροδίτης Νέστορα τραυματίστηκαν, με τη μητέρα να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.
  • Ο Μητσοτάκης αναχώρησε για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στους τραυματίες και να ενημερωθεί για την υγεία τους.
  • Ο πρωθυπουργός τόνισε τη δέσμευση για μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία και υποσχέθηκε ότι οι δράστες θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.
  • Οι επιθέσεις έγιναν σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στις περιοχές Τούμπα και Πυλαία τις πρώτες πρωινές ώρες.
Snapshot powered by AI

Τον αποτροπιασμό του για τις δολοφονικές επιθέσεις με γκαζάκια κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην παρουσίαση του νέου app της ΚΟ της ΝΔ στο ίδρυμα Μποδοσάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για άνανδρη δολοφονική επίθεση και τόνισε ότι οι σκέψεις όλων μας είναι «με τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποία η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της».

«Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας» είπε και συνέχισε: «Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη».

Ολόκληρη αναφορά του πρωθυπουργού στις επιθέσεις:

«Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάββα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη, η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην Εντατική.

Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών. Αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επ’ ουδενί να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν «ξεβολευτεί» από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιου είδους νέα «επαναστατική γυμναστική».

Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα: θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση, όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν».

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο περί τις 16:00 με 16:30 το απόγευμα.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα Τούμπα και Πυλαία. Τουλάχιστον 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων η μητέρα της πολιτευτού Αφροδίτης Νέστορα που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει επικοινωνήσει ήδη τηλεφωνικά με τον Ζήση Ιωακειμοβιτς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:45ANNOUNCEMENTS

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετείχε σε όλες τις συνεδρίες της εκδήλωσης «Solferino 2026»

14:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϋ: Μωρουδιακή φωτογραφία του Χίτλερ βρέθηκε σε λεύκωμα αποφοίτησης μαθητών Γυμνασίου

14:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Τι κρύβεται πίσω από το «ντόμινο» επιθέσεων και το μήνυμα της κυβέρνησης για τη νέα μορφή τρομοκρατίας

14:25Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Οργή στην κυβέρνηση για τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της ΝΔ

14:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Μείωση πληθωρισμού στην Ελλάδα, στο 3,9% στον Ιούνιο – Στο 2,8% στην ευρωζώνη

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Νέα ένταση και νέα διακοπή - Διαμαρτυρία συγγενών των θυμάτων

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση με drone σε κτήριο στην Μόσχα - Νεκρό ένα βρέφος 6 μηνών

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Φορτηγό χάνει ισορροπία και 2.000 κιβώτια μπύρας πλημμυρίζουν αυτοκινητόδρομο στις Φιλιππίνες

14:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζον Λέτζεντ: Ο τελευταίος που τραγούδησε στο Ηρώδειο - Το ιστορικό φινάλε πριν από την αναστήλωση

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Στο δρόμο και οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας - Εκκενώθηκε καθώς υπέστη ζημιές στο ισόγειο μετά την κατάρρευση - Έλεγχοι της Πολεοδομίας

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Δεν σας φοβόμαστε» - Το μήνυμα για τα γκαζάκια σε σπίτια «γαλάζιων» στελεχών

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για γκαζάκια σε σπίτια Αφροδίτης Νέστορα και άλλων 2 στελεχών της ΝΔ: «Άνανδρη δολοφονική επίθεση, θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη»

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για άστεγο: Τον παρέσυρε όχημα καθαρισμού ενώ κοιμόταν στην παραλία

13:29LIFESTYLE

Μάιλι Σάιρους: Συλλεκτική Barbie η τραγουδίστρια - «Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αμβέρσα: Φωτιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία - Αρκετοί νεκροί

13:22LIFESTYLE

Κρις Μπράουν: Θα πληρώσει 13 εκατομμύρια δολάρια στην πρώην οικιακή βοηθό του για επίθεση σκύλου

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στη Βέροια: 17χρονος παρέσυρε με τρακτέρ τον θείο του

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι Ιούλιος και Αύγουστος για την Ελλάδα - Η πρόγνωση ECMWF, DWD και Met Office

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αμβέρσα: Φωτιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία - Αρκετοί νεκροί

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ταξίδεψε στην Ινδία και κόλλησε θανατηφόρα λοίμωξη - Βρέθηκαν 38 παράσιτα στον εγκέφαλο της

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Στο δρόμο και οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας - Εκκενώθηκε καθώς υπέστη ζημιές στο ισόγειο μετά την κατάρρευση - Έλεγχοι της Πολεοδομίας

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη - Ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Δραματικές στιγμές στη Λητή: Σε ντουλάπα βρέθηκε η απανθρακωμένη σορός του 12χρονου

12:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Ματίνα Παναγιωτελίδου σε ηλικία 53 ετών

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο θρυλικός «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διήμερο με επικίνδυνες καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

21:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Προ των πυλών» τρίτο σφοδρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη – Σε συναγερμό ξανά οι Αρχές

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μονακό με τη γυναίκα που ακρωτηριάστηκε από βόμβα - «Δεν είμαι εγώ» λέει η σύζυγος του Ουκρανού ολιγάρχη

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για γκαζάκια σε σπίτια Αφροδίτης Νέστορα και άλλων 2 στελεχών της ΝΔ: «Άνανδρη δολοφονική επίθεση, θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη»

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ο 44χρονος οδηγός του θανατηφόρου τροχαίου με μάνα και κόρη πήγε να εξαφανίσει τον «εγκέφαλο» του αυτοκινήτου για να μη φανεί πώς οδηγούσε

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για άστεγο: Τον παρέσυρε όχημα καθαρισμού ενώ κοιμόταν στην παραλία

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα ζευγάρι αποταμίευσε ένα εκατομμύριο ευρώ και συνταξιοδοτήθηκε πριν τα 40

09:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των «16» που έχουν σχηματιστεί μέχρι τώρα - Το σημερινό πρόγραμμα

10:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κίτρινος» συναγερμός από το ESTOFEX για την Ελλάδα - Έρχονται καταιγίδες και κεραυνοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ