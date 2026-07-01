Μητσοτάκης: Άνανδρη δολοφονική επίθεση στα στελέχη της ΝΔ – Καμιά ανοχή στην τρομοκρατία

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοκης καταδίκασε την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Τρία στελέχη της ΝΔ και η μητέρα της πολιτευτού Αφροδίτης Νέστορα τραυματίστηκαν, με τη μητέρα να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Ο Μητσοτάκης αναχώρησε για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στους τραυματίες και να ενημερωθεί για την υγεία τους.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη δέσμευση για μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία και υποσχέθηκε ότι οι δράστες θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Οι επιθέσεις έγιναν σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στις περιοχές Τούμπα και Πυλαία τις πρώτες πρωινές ώρες. Snapshot powered by AI

Τον αποτροπιασμό του για τις δολοφονικές επιθέσεις με γκαζάκια κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην παρουσίαση του νέου app της ΚΟ της ΝΔ στο ίδρυμα Μποδοσάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για άνανδρη δολοφονική επίθεση και τόνισε ότι οι σκέψεις όλων μας είναι «με τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποία η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της».

«Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας» είπε και συνέχισε: «Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη».

Ολόκληρη αναφορά του πρωθυπουργού στις επιθέσεις:

«Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάββα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη, η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην Εντατική.

Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών. Αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επ’ ουδενί να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν «ξεβολευτεί» από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιου είδους νέα «επαναστατική γυμναστική».

Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα: θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση, όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν».

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο περί τις 16:00 με 16:30 το απόγευμα.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα Τούμπα και Πυλαία. Τουλάχιστον 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων η μητέρα της πολιτευτού Αφροδίτης Νέστορα που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει επικοινωνήσει ήδη τηλεφωνικά με τον Ζήση Ιωακειμοβιτς.

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