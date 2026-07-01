Χατζηδάκης για επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ: Επιβάλλεται η πολιτική απομόνωση των δραστών

Snapshot Ο Κωστής Χατζηδάκης ζήτησε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγείλουν και να απομονώσουν πολιτικά τους δράστες των επιθέσεων με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.

Ένα από τα πέντε θύματα των επιθέσεων παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε τη διαφορά μεταξύ Δημοκρατίας και βίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πολιτικής απομόνωσης των δραστών.

Καταδίκασε την ύπαρξη διπλών μέτρων στην καταδίκη επιθέσεων ανάλογα με την πολιτική τους προέλευση.

Ζήτησε τη δημιουργία ενός ενιαίου δημοκρατικού μετώπου απέναντι σε κάθε μορφή βίας. Snapshot powered by AI

Έκκληση προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγείλουν αλλά και να απομονώσουν πολιτικά τους δράστες των επιθέσεων με γκαζάκια κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, απηύθυνε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου για την πορεία των πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο κ. Χατζηδάκης, αρχικά σημείωσε πως «αυτή την ώρα ένα από τα πέντε θύματα των δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, είναι σε κρίσιμη κατάσταση», και συνέχισε:

«Η καταδίκη τέτοιων δολοφονικών επιθέσεων, δεν αρκεί, επιβάλλεται πολιτική απομόνωση και κυρίως να γίνει κατανοητό ότι άλλο η Δημοκρατία και άλλο η βία και οι δολοφονικές επιθέσεις απ όπου και αν προέρχονται».

«Δεν μπορούμε να έχουμε μια αντίληψη που παραπέμπει σε δύο μέτρα και δυο σταθμά. Δηλαδή να καταδικάζουμε και πολύ σωστά επιθέσεις που προέρχονται από χώρο της ακροδεξιάς, αλλά να προσπαθούμε να βρούμε να κάποιες δικαιολογίες για αντίστοιχες επιθέσεις που προέρχονται από το χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Πρέπει υπάρχει ένα τοίχος Δημοκρατίας απ όλους τους πραγματικούς δημοκράτες», είπε καταλήγοντας.