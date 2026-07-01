Χατζηδάκης για επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ: Επιβάλλεται η πολιτική απομόνωση των δραστών

«Να γίνει κατανοητό ότι άλλο η Δημοκρατία και άλλο η βία και οι δολοφονικές επιθέσεις απ όπου και αν προέρχονται».

Παναγιώτης Βελισσάρης

Χατζηδάκης για επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ: Επιβάλλεται η πολιτική απομόνωση των δραστών

Ο Κωστής Χατζηδάκης

INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Κωστής Χατζηδάκης ζήτησε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγείλουν και να απομονώσουν πολιτικά τους δράστες των επιθέσεων με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.
  • Ένα από τα πέντε θύματα των επιθέσεων παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε τη διαφορά μεταξύ Δημοκρατίας και βίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πολιτικής απομόνωσης των δραστών.
  • Καταδίκασε την ύπαρξη διπλών μέτρων στην καταδίκη επιθέσεων ανάλογα με την πολιτική τους προέλευση.
  • Ζήτησε τη δημιουργία ενός ενιαίου δημοκρατικού μετώπου απέναντι σε κάθε μορφή βίας.
Snapshot powered by AI

Έκκληση προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγείλουν αλλά και να απομονώσουν πολιτικά τους δράστες των επιθέσεων με γκαζάκια κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, απηύθυνε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου για την πορεία των πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο κ. Χατζηδάκης, αρχικά σημείωσε πως «αυτή την ώρα ένα από τα πέντε θύματα των δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, είναι σε κρίσιμη κατάσταση», και συνέχισε:

«Η καταδίκη τέτοιων δολοφονικών επιθέσεων, δεν αρκεί, επιβάλλεται πολιτική απομόνωση και κυρίως να γίνει κατανοητό ότι άλλο η Δημοκρατία και άλλο η βία και οι δολοφονικές επιθέσεις απ όπου και αν προέρχονται».

«Δεν μπορούμε να έχουμε μια αντίληψη που παραπέμπει σε δύο μέτρα και δυο σταθμά. Δηλαδή να καταδικάζουμε και πολύ σωστά επιθέσεις που προέρχονται από χώρο της ακροδεξιάς, αλλά να προσπαθούμε να βρούμε να κάποιες δικαιολογίες για αντίστοιχες επιθέσεις που προέρχονται από το χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Πρέπει υπάρχει ένα τοίχος Δημοκρατίας απ όλους τους πραγματικούς δημοκράτες», είπε καταλήγοντας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:18ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στη Βέροια: 17χρονος παρέσυρε με το τρακτέρ τον θείο του

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Αυξάνονται οι κίνδυνοι για τους επιζήσαντες του σεισμού στη Λα Γκουάιρα - Κλοπές, κυκλώματα και ελλείψεις στα βασικά είδη

13:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στον Δομοκό

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Νυχτερίδα με λύσσα δάγκωσε 6χρονη ενώ σκαρφάλωνε σε δέντρο - Υποβάλλεται σε θεραπεία

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ: Επιβάλλεται η πολιτική απομόνωση των δραστών – Όχι σε αντιλήψεις που παραπέμπουν σε δύο μέτρα και δυο σταθμά

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενοχή για Μελά και Ρέππα πρότεινε ο εισαγγελέας

12:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Στηρίζουμε έμπρακτα την παραγωγή, τη βιοτεχνία και τη μικρή επιχειρηματικότητα»

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη - Ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε 15χρονο στο Μεσολόγγι: Τον έβριζαν, τον χτυπούσαν και βιντεοσκοπούσαν το σκηνικό

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ταξίδεψε στην Ινδία και κόλλησε θανατηφόρα λοίμωξη - Βρέθηκαν 38 παράσιτα στον εγκέφαλο της

12:39ΥΓΕΙΑ

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή - Γιατί ο γιατρός ζητά εξέταση σπέρματος

12:36ΥΓΕΙΑ

Πώς διαφέρουν τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ σε αγόρια και κορίτσια

12:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Ματίνα Παναγιωτελίδου σε ηλικία 53 ετών

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκαζάκια σε σπίτια 3 στελεχών της ΝΔ σε Τούμπα και Πυλαία - Βίντεο ντοκουμέντο

12:18WHAT THE FACT

Ήταν ένα τέρας: Απολίθωμα επιβεβαιώνει τις τρομακτικές διαστάσεις του μεγαλόδοντα

12:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Μενδώνη: Στο Παλαιό Τελωνείο του Ναυπλίου εδραιώνεται ο νέος θεσμός «Αμυμώνη»

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική επιστολή ανήλικου κρατούμενου προς τη Δικαιοσύνη: «Να κοιτάς λίγο πιο βαθιά»

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ο 44χρονος οδηγός του θανατηφόρου τροχαίου με μάνα και κόρη πήγε να εξαφανίσει τον «εγκέφαλο» του αυτοκινήτου για να μη φανεί πώς οδηγούσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:09ΕΛΛΑΔΑ

Δραματικές στιγμές στη Λητή: Σε ντουλάπα βρέθηκε η απανθρακωμένη σορός του 12χρονου

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη - Ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι Ιούλιος και Αύγουστος για την Ελλάδα - Η πρόγνωση ECMWF, DWD και Met Office

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

13:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στον Δομοκό

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο θρυλικός «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διήμερο με επικίνδυνες καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Το ηχητικό του τρόμου: «Της έκοψε τα χέρια, τα έχει στο στόμα του» - Νεκρή 31χρονη από επίθεση αλιγάτορα

12:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Ματίνα Παναγιωτελίδου σε ηλικία 53 ετών

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μονακό με τη γυναίκα που ακρωτηριάστηκε από βόμβα - «Δεν είμαι εγώ» λέει η σύζυγος του Ουκρανού ολιγάρχη

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκαζάκια σε σπίτια 3 στελεχών της ΝΔ σε Τούμπα και Πυλαία - Βίντεο ντοκουμέντο

21:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Προ των πυλών» τρίτο σφοδρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη – Σε συναγερμό ξανά οι Αρχές

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ταξίδεψε στην Ινδία και κόλλησε θανατηφόρα λοίμωξη - Βρέθηκαν 38 παράσιτα στον εγκέφαλο της

10:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κίτρινος» συναγερμός από το ESTOFEX για την Ελλάδα - Έρχονται καταιγίδες και κεραυνοί

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική επιστολή ανήλικου κρατούμενου προς τη Δικαιοσύνη: «Να κοιτάς λίγο πιο βαθιά»

09:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των «16» που έχουν σχηματιστεί μέχρι τώρα - Το σημερινό πρόγραμμα

10:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Τι να κάνετε αν δεν πληρωθήκατε - Αναλυτικός οδηγός

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ο 44χρονος οδηγός του θανατηφόρου τροχαίου με μάνα και κόρη πήγε να εξαφανίσει τον «εγκέφαλο» του αυτοκινήτου για να μη φανεί πώς οδηγούσε

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της εξαώροφης πολυκατοικίας μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι δύσκολο να βλέπω τους γονείς μου να ζουν τόσο άνετα οικονομικά, ενώ εγώ δυσκολεύομαι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ