Οργή στην κυβέρνηση για τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της ΝΔ

Οργή στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν προκαλέσει οι επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και πλέον για την Ελληνική Αστυνομία η ανακάλυψη των δραστών αποτελεί βασική προτεραιότητα, από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν, πέραν των υλικών ζημιών, και τραυματισμοί, ενώ μια γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Στην κυβέρνηση αποδίδουν αυτές τις ενέργειες και στο κλίμα τοξικότητας που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο πολιτικό σκηνικό κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως δημιουργεί με τη ρητορική της ακραίες καταστάσεις. Μαθαίνω πως τα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη εξόργισαν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος θέλει να βρεθούν άμεσα οι ένοχοι, η αλήθεια είναι όμως πως μέχρι σήμερα υπήρξε και μία… ανοχή σε παρόμοιες συμπεριφορές.

Να θυμίσω για παράδειγμα τη δικαιολογημένη οργή του Νίκου Χαρδαλιά όταν πριν λίγες μέρες είδε βραδιάτικα ένα…τάγμα να διασχίζει ανενόχλητο ολόκληρη την Αγία Παρασκευή και να φτάνει σπίτι του βάφοντας με σπρέι όλη την γειτονιά με υβριστικά μηνύματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνεργάτες και βουλευτές του, πάντως, μίλησε για μηδενική ανοχή, ενώ το απόγευμα θα επισκεφθεί τους τραυματίες στη Θεσσαλονίκη.

Σε άλλα νέα, μαθαίνω πως οι αλλαγές που προώθησε το υπουργείο Εσωτερικών με τον νέο Κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των Περιφερειαρχών στη χώρα καθώς καταργούνται, όπως λένε, μεταξύ άλλων οι άμισθοι εντεταλμένοι σύμβουλοι ενώ κόβονται και μητροπολιτικές αρμοδιότητες οι οποίες και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν.

Γκρίνια υπάρχει και στο Αιγαίο με την κατάργηση των Επάρχων. Από το Εσωτερικών πάντως εκφράζουν την απορία τους για τις αντιδράσεις αυτές καθώς, όπως λένε, οι αλλαγές είχαν γνωστοποιηθεί εδώ και επτά μήνες στους αρμόδιους χωρίς να έχουν ποτέ εκφράσει τις διαφωνίες τους. Μαθαίνω πάντως πως οι Περιφερειάρχες που αντιδρούν αρχίζουν και στέλνουν σημειώματα στο Μαξίμου.

Κλείνοντας να πω πως η «γάτα» συνεχίζει να εκτιμά πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 2027, και πως η κινητοποίηση που υπάρχει στην κυβέρνηση και στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας έχει ως στόχο να… θολώσει τα νερά στην αντιπολίτευση. Εγώ από την άλλη συνεχίζω να πιστεύω πως αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρει ένα παράθυρο ευκαιρίας, μέσα στο φθινόπωρο, που θα φέρνει τη Νέα Δημοκρατία πιο κοντά στην αυτοδυναμία, τότε είναι πολύ πιθανό και να προχωρήσει σε εκλογές.

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