Μητσοτάκης για γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ: Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες

Στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μητσοτάκης για γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ: Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και να ενημερωθεί για την κατάστασή τους. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026

Eurokinissi
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες από τις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
  • Η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα είναι σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, ενώ η ίδια και ο πατέρας της νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
  • Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για άνανδρες και δολοφονικές επιθέσεις και τόνισε ότι η βία δεν έχει θέση σε οργανωμένη κοινωνία.
  • Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη για να δικαστούν, συνέχισε.
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Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου επισκέφτηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται η Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ο κ. Μητσοτάκης σε δήλωσή του μετά την επίσκεψη, έκανε λόγο για «άνανδρη δολοφονική επίθεση» και ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για την περίθαλψη των τραυματιών. «Η μητέρα της Αφροδίτης είναι σε κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε και διαμήνυσε πως «η βία δεν έχει καμία θέση σε οργανωμένη κοινωνία».

Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και να ενημερωθεί για την κατάστασή τους. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026

Eurokinissi

«Όσοι φορούν τον μανδύα αυτών που δίνουν κοινωνικούς αγώνες δεν είναι τίποτα παραπάνω από κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Θα τους βρούμε, θα τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη και θα δικαστούν», διαμήνυσε.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού:

Θεώρησα υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφτώ τα στελέχη μας τα οποία δέχθηκαν, σήμερα το πρωί, μία άνανδρη δολοφονική επίθεση.

Θέλω, καταρχάς, να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για τη φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, τη μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς, η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε κι ελπίζουμε, όμως, ότι όλα θα πάνε καλά.

Θα ήθελα για ακόμα μία φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία κι αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν.

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και στις διωκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, έτσι όπως πρέπει σε μία ευνομούμενη πολιτεία.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Σημειώνεται πως η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, σε σοβαρή κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της, η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική με εγκαύματα σε χέρια και πόδια εκτός κινδύνου, ενώ ο πατέρας της στην πνευμονολογική κλινική με αναπνευστικά προβλήματα, επίσης εκτός κινδύνου.

Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και να ενημερωθεί για την κατάστασή τους. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026

Eurokinissi

Οι εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και να ενημερωθεί για την κατάστασή τους. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026

Eurokinissi

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