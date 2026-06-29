Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει τις ισραηλινές επιθέσεις στον νότο

Καλεί α Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό των παραβιάσεων

Ελένη Ευστρατίου

Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει τις ισραηλινές επιθέσεις στον νότο
AP/Ghaith Alsayed
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις στις επαρχίες Κουνέιτρα και Νταράα ως παραβίαση της συριακής κυριαρχίας.
  • Οι ισραηλινές δυνάμεις εισχώρησαν στη νότια Συρία και προκάλεσαν βομβαρδισμούς που προκάλεσαν τρόμο στους αμάχους και ζημιές σε σπίτια.
  • Η Συρία καλεί τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα να λάβουν μέτρα για τον τερματισμό των παραβιάσεων και την αποφυγή κλιμάκωσης.
  • Οι ισραηλινές δυνάμεις τοποθετήθηκαν στα σύνορα λόγω συγκρούσεων μεταξύ Δρούζων και μουσουλμάνων Σιιτών στη νότια Συρία.
  • Στις συγκρούσεις του Σαββάτου, κάτοικοι της περιοχής Ντάρα αντιστάθηκαν με όπλα και πέτρες, ενώ δεν έχει δοθεί επίσημος απολογισμός θυμάτων.
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To υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας καταδίκασε σήμερα τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στις επαρχίες του νότου Κουνέιτρα και Νταράα.

Σημειώνεται ότι ο ΙDF εξέδωσε ανακοίνωση το Σάββατο για τη δολοφονία «πολλών ένοπλων μαχητών» στη νότια Συρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συριακού υπουργείου Εξωτερικών, ο ισραηλινός στρατός εισχώρησε εντός των εδαφών της χώρας και προχώρησε σε βομβαρδισμούς με πυροβολικό, οι οποίοι όπως αναφέρει, προκάλεσαν «τρόμο στους αμάχους», ενώ συνιστούν κατάφορη παραβίαση της συριακής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.

Όπως αναφέρεται, οι επιθέσεις αυτές αποτελούν νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και της Συμφωνίας εκεχειρίας του 1974. Προσθέτει πως η συνέχιση τέτοιων ενεργειών αποτελεί κίνδυνο κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, ενώ υπονομεύει τις προσπάθειες για τη τήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας, αυξάνοντας τα δεινά των αμάχων.

Παράλληλα, καλεί μέσω της ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε σήμερα Δευτέρα 29/6, τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό των παραβιάσεων.

Οι εχθροπραξίες του Σαββάτου

Το Ισραήλ έχει τοποθετήσει στρατεύματα στα σύνορα με τη Συρία εξαιτίας των αιματηρών περιστατικών που είχαν προηγηθεί στο νότιο τμήμα μεταξύ της κοινότητας των Δρούζων και μουσουλμάνους Σιίτες. Από τότε οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο είναι πολλές.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε την περασμένη Πέμπτη, ότι τα στρατεύματα θα μείνουν εκεί «για όσο χρειαστεί».

Σύμφωνα με το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Ikhbariya οι ισραηλινές δυνάμεις εισχώρησαν στην επαρχία Ντάρα της Συρίας το Σάββατο, φτάνοντας έως το χωριό Αμπιντίν στο οποίο οι κάτοικοι μπλόκαραν τους δρόμους. Εκεί σημειώθηκαν μάχες μεταξύ του στρατού και των κατοίκων, οι οποίοι χρησιμοποίησαν πέτρες αλλά και όπλα.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που μεταδόθηκαν, πολλά σπίτια πήραν φωτιά από τους βομβαρδισμούς, ενώ υπήρξαν και θύματα. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημος απολογισμός των θανόντων.

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