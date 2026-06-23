«Επόμενη απειλή ο άξονας Τουρκίας - Συρίας - Κατάρ» δηλώνει ισραηλινός υπουργός

Ο ισραηλινός υπουργός Υποθέσεων Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού, Αμιχάι Τσίκλι, περιέγραψε μια νέα γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε ραδιοφωνικό σταθμό. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η Συρία υπό την ηγεσία του Αχμάντ αλ Σάραα συνιστούν αυτή τη στιγμή σημαντικά μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας για το Ισραήλ σε σχέση με το Ιράν.

Το τέλος της ιρανικής επιρροής και ο νέος σουνιτικός άξονας

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η περίοδος της σιιτικής αυτοκρατορίας της Τεχεράνης έχει πλέον τερματιστεί. Την ίδια ώρα, όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο, η προσοχή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας μετατοπίζεται προς ένα νέο μέτωπο.

Η νέα απειλή που προσδιόρισε ο Τσίκλι δεν προέρχεται από τον σιιτικό κόσμο, αλλά από την ιδεολογία της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Ο υπουργός δήλωσε συγκεκριμένα ότι διαμορφώνεται ένας νέος άξονας, ο οποίος αποτελείται από την Τουρκία, τη Συρία και το Κατάρ, τοποθετώντας αυτές τις τρεις χώρες στο επίκεντρο της τρέχουσας ισραηλινής στρατηγικής ανάλυσης.

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη σύμπραξη ως τον νέο Άξονα του Κακού, ο οποίος συγχωνεύει δύο από τα πιο επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά οράματα της εποχής μας, δηλαδή τον νεο-οθωμανισμό του Ερντογάν και το όραμα ενός χαλιφάτου που υποστηρίζεται από τον ηγέτη της Αλ Κάιντα στη Συρία και από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα στο Κατάρ. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Ισραηλινός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι όποιος αποτυγχάνει να το δει αυτό, αποτυγχάνει να κατανοήσει τόσο το φονταμενταλιστικό Ισλάμ όσο και την πραγματική φύση της Μέσης Ανατολής.

Η αιχμηρή ανάρτηση για το ΝΑΤΟ

Ο Ισραηλινός Υπουργός δεν έμεινε εκεί αλλά σε αναρτησή του στο X τόνισε ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία του Ερντογάν είναι σαν ένα συνέδριο βίγκαν στα κεντρικά γραφεία της KFC. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία υπό τον Ερντογάν είναι εχθρός του ελεύθερου κόσμου και αποτελεί σοβαρή απειλή, πρώτα απ’ όλα για τους ίδιους τους καταπιεσμένους πολίτες της, καθώς και για την Κύπρο, την Ελλάδα, το Ισραήλ και τις εθνοτικές μειονότητες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, απευθύνοντας παράλληλα το μήνυμα να ξυπνήσουν όλοι προ αυτής της κατάστασης.

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