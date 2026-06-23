Γάζα: 16χρονη σκοτώθηκε από ισραηλινή επίθεση - Πήγαινε να δώσει εξετάσεις στο σχολείο της

Έφηβη που πήγαινε σχολείο στη Γάζα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή, καταγγέλλουν οι συγγενείς της

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Γάζα: 16χρονη σκοτώθηκε από ισραηλινή επίθεση - Πήγαινε να δώσει εξετάσεις στο σχολείο της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια 16χρονη μαθήτρια, η Ραγκάντ Χασάν Ασούρ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή ενώ κατευθυνόταν προς το σχολείο της στη Γάζα.
  • Η ισραηλινή επίθεση στόχευε μαχητή της Χαμάς, αλλά προκάλεσε τον θάνατο και τραυματισμούς αμάχων στην περιοχή Ριμάλ.
  • Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός του Οκτωβρίου, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα, με πάνω από 1.000 Παλαιστίνιους νεκρούς μετά την εκεχειρία.
  • Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023 με επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, προκαλώντας χιλιάδες θανάτους και ομηρίες και ακολούθησαν ισραηλινά αντίποινα με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς Παλαιστίνιους.
  • Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας καταγράφει ότι περίπου το ήμισυ των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά, χωρίς διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.
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Ισραηλινή επιδρομή σκότωσε μια έφηβη χθες (226) καθώς περπατούσε προς το σχολείο της για να δώσει εξετάσεις στην πόλη της Γάζας, δήλωσαν οι συγγενείς της. Η Ραγκάντ Χασάν Ασούρ, 16 ετών, κατευθυνόταν προς το λύκειο, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στην περιοχή Ριμάλ, σύμφωνα με έναν συγγενή, τον Τζαμίλ Ασούρ.

Ο στρατός δήλωσε ότι η επιδρομή στόχευε έναν μαχητή της Χαμάς, αλλά ότι γνώριζε πως «τραυματίστηκε ένα άσχετο άτομο ». Δεκάδες Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της Ασούρ, συγκεντρώθηκαν για να θρηνήσουν το κορίτσι αφού η σορός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σίφα. Τρία άλλα άτομα τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στην ίδια περιοχή, δήλωσε η Παλαιστινιακή Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου.

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Βίντεο από την επιδρομή και τα επακόλουθά της έδειξαν ομάδες ανθρώπων συγκεντρωμένες γύρω από δύο κατεστραμμένα οχήματα. Διασώστες βρίσκονταν επίσης στο σημείο και κηλίδες αίματος ήταν ορατές στο έδαφος.

Το Ισραήλ συνέχισε να εξαπολύει επιθέσεις στη Γάζα παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο. Ο στρατός λέει ότι στοχεύει τη Χαμάς και άλλους μαχητές που αποτελούν απειλή και έχει κατηγορήσει την ομάδα ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός, αλλά έχουν σκοτωθεί και άμαχοι.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτώσει πάνω από 1.000 Παλαιστίνιους από τότε που επιτεύχθηκε η εκεχειρία, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί την ίδια στιγμή μετά την εκεχειρία.

Ο πόλεμος ξεκίνησε όταν ένοπλοι υπό την ηγεσία της Χαμάς εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας 251 ομήρους στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Η επίθεση αντιποίνων του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει 73.018 Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από την εκεχειρία, δήλωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Το υπουργείο, μέρος της κυβέρνησης υπό την ηγεσία της Χαμάς, στελεχώνεται από επαγγελματίες υγείας και διατηρεί λεπτομερή αρχεία που γενικά θεωρούνται αξιόπιστα από τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών, αλλά αναφέρει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν περίπου το ήμισυ όλων των θανάτων.

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