Γάζα: Μέσα σε ένα σπάνιο κτηνιατρείο που παραμένει ανοιχτό εν μέσω πολέμου

Η 19χρονη Σοτζούντ Αλ-Χαραζίν, κρατάει τις γάτες της, την Τερέζα και τη Σάσα, μέσα σε μια τσάντα, σε μια κτηνιατρική κλινική στην πόλη της Γάζας

Κάτοικοι στην Γάζα, η οποία πλήττεται από έναν μακροχρόνιο πόλεμο, αγωνίζονται να ταΐσουν τα αγαπημένα τους κατοικίδια και να τα προστατεύσουν από ασθένειες, καθώς τα λίγα κτηνιατρεία που ακόμη παραμένουν ανοιχτά, βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρή έλλειψη φαρμάκων, εμβολίων και άλλων βασικών προμηθειών.

Εκτός από ελάχιστες εγκαταστάσεις που περιθάλπουν κατά βάση ζώα εκτροφής, όπως αγελάδες και κότες, μόνο δύο κτηνιατρικές κλινικές για κατοικίδια ζώα παραμένουν ανοιχτές σε μια περιοχή με πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκους.

Ο 62χρονος Τζάμπερ Αμπού Σαμπάν με τον κόκορα του, ο οποίος παρουσίασε ρινική καταρροή, έπειτα από εξέταση σε κτηνιατρική κλινική στην πόλη της Γάζας AP

Γάτες περιμένουν να εξεταστούν σε κτηνιατρική κλινική στην πόλη της Γάζας AP

Αν και η μονάδα του ισραηλινού στρατού που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της πολιτικής και των ανθρωπιστικών προσπαθειών στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη (COGAT), έχει δηλώσει ότι έχει εγκρίνει την είσοδο εμβολίων για ζώα στη Γάζα, κτηνίατροι της περιοχής καταγγέλουν ότι πολλά από αυτά δεν έχουν φτάσει, με αποτέλεσμα να είναι σε έλλειψη. Λόγω της κατάστασης, πολλά ζωάκια έχουν πεθάνει, δήλωσε ο κτηνίατρος Δρ. Μοτασέμ Καντούρα, μιλώντας στο Associated Press.

Ο 32χρονος κτηνίατρος Δρ Μοτάσεμ Καδούρα ταΐζει μια γάτα που υποβάλλεται σε θεραπεία για γαστρεντερική πάθηση σε κτηνιατρική κλινική στην πόλη της Γάζας AP

Ένας κτηνίατρος εξετάζει μια γάτα σε κτηνιατρική κλινική στην πόλη της Γάζας AP

Η Σάγια αλ-Χατάμπ έφερε τη γάτα της, την Λούλου, για τσεκ-απ.

Είπε ότι κατά τη διάρκεια περιόδων σοβαρού λιμού, ο οποίος επικράτησε τα τελευταία δύο χρόνια στη Γάζα, αναγκαζόταν να ταΐζει τη γάτα της με ψωμί με νερό, επειδή δεν υπήρχε άλλη τροφή διαθέσιμη.

«Όπως και εμείς, έτσι και οι γάτες μας λιμοκτονούσαν», είπε.

Η 27χρονη Σάγια αλ-Χατάμπ με την γάτα της, τη Λούλου, σε κτηνιατρική κλινική στην πόλη της Γάζας AP

Ο 42χρονος κτηνίατρος Δρ Μπασάρ Σεχάδα εξετάζει μια γάτα που πάσχει από οφθαλμική λοίμωξη σε κτηνιατρική κλινική στην πόλη της Γάζας AP

Ο Δρ. Μοτασέμ συμφώνησε με την Σάγια. «Δυστυχώς, βιώσαμε λιμό στη Γάζα και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων έπρεπε να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις για να ταΐσουν τα ζώα τους, και μερικές από αυτές δεν ήταν κατάλληλες», είπε ο Καντούρα.

«Σε πολλές περιπτώσεις, κατοικίδια πάθαιναν τροφική δηλητηρίαση, επειδή αναγκάζονταν να τρώνε κρεμμύδια», κατέληξε.