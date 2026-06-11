«Εκβίαζαν την οικογένειά μου στη Γάζα» ισχυρίζεται ο Παλαιστίνιος που προφυλακίστηκε για τρομοκρατία

«Με απείλησαν και με εκπαίδευσαν παρά τη θέλησή μου», υποστήριξε ο 37χρονος στην απολογία του

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

«Εκβίαζαν την οικογένειά μου στη Γάζα» ισχυρίζεται ο Παλαιστίνιος που προφυλακίστηκε για τρομοκρατία

Στον ειδικό ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς και κατηγορείται για τρομοκρατία

Eurokinissi
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  • Ο 37χρονος Παλαιστίνιος ισχυρίστηκε ότι εκβιάστηκε και εκπαιδεύτηκε παρά τη θέλησή του για τρομοκρατικές ενέργειες.
  • Του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και προφυλακίστηκε.
  • Οι αρχές τον κατηγορούν ότι ετοίμαζε επίθεση εναντίον στόχου ισραηλινών συμφερόντων.
  • Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι έλαβε 10.000 ευρώ για την προμήθεια εκρηκτικών υλών.
  • Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι υπάρχουν αντιφάσεις και κενά στα αποδεικτικά στοιχεία και ότι ο πελάτης του είναι θύμα εκβιασμού.
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Τον ισχυρισμό ότι ήταν θύμα εκβιασμού, προέβαλε κατά την απολογία του ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος, ωστόσο δεν έπεισε τον ανακριτή και με την κατηγορία της τρομοκρατίας οδηγήθηκε στη φυλακή για την προφυλάκισή του.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι προετοίμαζε επίθεση εναντίον στόχου ισραηλινών συμφερόντων, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Ο ίδιος έμεινε στο ανακριτικό γραφείο για πάνω από έξι ώρες, δίνοντας ονόματα, στοιχεία και εξηγήσεις, σχετικά με το ποιος τον στρατολόγησε και με ποιον τρόπο. Βασικός του ισχυρισμός ήταν ότι τον εκβίαζαν ότι θα βλάψουν την οικογένειά του που μένει στη Γάζα.

Όπως μετέδωσε το MEGA, ο Παλαιστίνιος φέρεται να ανέφερε: «Με παγίδευσαν, μου είπαν να πάω να δουλέψω ως ηλεκτρολόγος στη Μαλαισία, εκεί με απείλησαν και με εκπαίδευσαν παρά τη θέλησή μου». Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι έλαβε το ποσό των 10.000 ευρώ ώστε να προμηθευτεί εκρηκτικές ύλες.

Σε δηλώσεις του ο Σπύρος Πανταζής, δικηγόρος του 37χρονου ανέφερε: «Η παρουσία του κατηγορούμενου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητα του πόρρω απέχουν του εγκληματικού τρομοκρατικού ιδεοτύπου. Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά. Τα αποδεικτικά δεδομένα όχι μόνο δεν συγκροτούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά αντιθέτως αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά που δεν μπορούν να παραγνωριστούν.

Υπενθυμίζεται ότι ο 37χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

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