Χρυσοχοΐδης για 37χρονο Παλαιστίνιο: Υπάρχει δίκτυο της Χαμάς, κανείς δεν είναι μοναχικός λύκος

Snapshot Ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία και προπαρασκεύαζε τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα.

Η Χαμάς δεν είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει επιχειρήσεις εκτός Ισραήλ, γεγονός που υποδηλώνει αλλαγή στρατηγικής και αυξημένη απειλή.

Η επιχείρηση του 37χρονου συνδέεται με δίκτυο της Χαμάς και δεν πρόκειται για δράση μοναχικού λύκου.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει πιθανούς συνεργούς και συνεχίζουν τις έρευνες για την αποτροπή εξάπλωσης τρομοκρατικών ενεργειών στην Ελλάδα.

Η σύλληψη βασίστηκε σε πληροφορίες από συνεργαζόμενες υπηρεσίες και ο συλληφθείς φαινόταν ως ένας φυσιολογικός εργαζόμενος με ασυνήθιστα ταξίδια. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη για διασυνδέεις με τη Χαμάς, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, σημείωσε τόνισε ότι «γνωρίζουμε ένα επιχειρησιακό αφήγημα που είναι η ομολογία αυτού του ανθρώπου, ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή».

«Αλλαγή στρατηγικής από τη Χαμάς»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι «η Χαμάς δεν έχει κάνει επίθεση σε καμία χώρα της Ευρώπης. Δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ επιχειρήσεις έξω από το Ισραήλ. Ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, είναι μεγάλη απειλή, εάν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική», ενώ πρόσθεσε πως «πρόκειται για δίκτυο, κανείς δεν είναι μοναχικός λύκος, όπως ακούστηκε. Κανείς δεν μπορεί να δράσει μόνος του».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών, ανέφερε ότι «οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και θα βρεθούν λύσεις. Πιστεύω θα εντοπιστούν όλοι. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσουν αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα εξαγωγή τρομοκρατίας».

Όπως είπε, «αυτό το οποίο μας αφορά, είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς ή Εβραϊκούς στόχους. Εμείς είμαστε μια τουριστική χώρα, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο και πόσο απειλητικό είναι όλο αυτό».

Αναφορικά με τις εκτιμήσεις ότι η Ελλάδα θεωρείται «φιλική» χώρα από τη Χαμάς, ο υπουργός εμφανίστηκε κατηγορηματικός: «Όλες αυτές τις εικασίες, υποθέσεις, συμπεράσματα ότι η Χαμάς θεωρεί την Ελλάδα φιλική ή εχθρική χώρα δεν τις αγοράζω. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να χτυπήσουν την Ευρώπη γιατί θέλουν να εξάγουν την τρομοκρατία, γιατί θέλουν να εξάγουν το πρόβλημά τους, γιατί αποφάσισαν να δημιουργήσουν προβλήματα και να πουν ότι είμαστε εδώ και θα σας τινάξουμε στον αέρα, διότι θεωρούμε ότι αδικούμαστε. Η τρομοκρατία δεν έχει λογική ποτέ».

Για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές έφτασαν στη σύλληψη του 37χρονου, σημείωσε ότι «όλα αυτά είναι προϊόν πληροφοριών που προέρχονται από διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες συνεργάζονται και με τις δικές μας υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε αποτρεπτικοί και να μην κινδυνεύουμε από τέτοιες ενέργειες».

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο συλληφθείς «ήταν ένας κανονικός άνθρωπος που δούλευε σε ξενοδοχείο, συμπεριφερόταν φυσιολογικά. Έκανε πολλά ταξίδια που ένας απλός άνθρωπος δεν θα έκανε».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην πρόσφατη εξάρθρωση κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες την οποία αποκάλυψε το Newsbomb, επισημαίνοντας ότι «εδώ γίνεται μια σοβαρή δουλειά από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι υπηρεσία κατά της διαφθοράς. Είναι μια πραγματικά άξια Υπηρεσία με ικανά στελέχη, που ασχολείται με τη διαφθορά στα Σώματα Ασφαλείας, αλλά και τη διαφθορά στο Δημόσιο».

Όπως είπε, «εξαρθρώθηκε μια εγκληματική ομάδα, η οποία πραγματοποιούσε όλες αυτές τις ανομίες, οι οποίες περιγράφονται στη δικογραφία».

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