Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τρομοκρατία

Snapshot Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για σχεδιασμό τρομοκρατικού χτυπήματος.

Η Εισαγγελία Αθηνών άσκησε κακουργηματική δίωξη για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και εκπαίδευση σε εκρηκτικά.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου υποστήριξε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία είναι ισχνά και γεμάτα κενά.

Ο 37χρονος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης σε επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Snapshot powered by AI

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα.

Σε δηλώσεις του ο Σπύρος Πανταζής, δικηγόρος του 37χρονου ανέφερε: «Η παρουσία του κατηγορούμενου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητα του πόρρω απέχουν του εγκληματικού τρομοκρατικού ιδεοτύπου. Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά. Τα αποδεικτικά δεδομένα όχι μόνο δεν συγκροτούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά αντιθέτως αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά που δεν μπορούν να παραγνωριστούν.

Η Εισαγγελία Αθηνών είχε αποφασίσει τη δίωξη του 37χρονου Παλαιστίνιου ο οποίος παραπέμφθηκε στον ανακριτή.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι προετοίμαζε επίθεση εναντίον στόχου ισραηλινών συμφερόντων, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο 37χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

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