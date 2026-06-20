Νεκρός εικονολήπτης του Al Jazeera έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην Γάζα

Ο Ahmed Wishah, εικονολήπτης του Al Jazeera, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε κατοικία στον προσφυγικό καταυλισμό Bureij, στην κεντρική Γάζα.

Ο Wishah ήταν μεταξύ των δύο ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση του Σαββάτου, ενώ τουλάχιστον ακόμη ένας Παλαιστίνιος τραυματίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera.

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες:

Al Jazeera Mubasher cameraman Ahmed Washah was killed in an Israeli attack in central Gaza, becoming the second member of the Washah family working for the network to be targeted by 'Israel' after his brother Mohammed Washah, an Al Jazeera Mubasher correspondent. pic.twitter.com/0an1y8aLcq

— PALESTINE ONLINE ?? (@OnlinePalEng) June 20, 2026



«Ήταν τρομοκράτης της Χαμάς», λέει ο IDF

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πραγματοποίησε το πλήγμα στη Γάζα από το οποίο σκοτώθηκε ο δημοσιογράφος του Al Jazeera, Ahmed Wishah, υποστηρίζοντας ότι ήταν «τρομοκράτης της Χαμάς».

«Οι IDF επιβεβαιώνουν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον του Ahmed Wishah, ο οποίος ήταν τρομοκράτης της Χαμάς», δήλωσε στρατιωτικός εκπρόσωπος στο AFP.

Η ανακοίνωση του Al Jazeera

Σε ανακοίνωσή του, το Al Jazeera ανέφερε ότι «καταδικάζει απερίφραστα το αποτρόπαιο έγκλημα της στοχοποίησης και δολοφονίας» του ανταποκριτή του Al Jazeera Mubasher.

Israeli occupation aircraft strike a residential apartment in Al Bureij refugee camp in central Gaza Strip, resulting in three fatalities, including Ahmed Weshah, the brother of Al Jazeera correspondent Mohammed Weshah, who was previously killed by Israel during the ceasefire.… pic.twitter.com/rARpmBKQnM

— Quds News Network (@QudsNen) June 20, 2026



«Αυτό συνιστά μια νέα και κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων και αντανακλά τη συνεχιζόμενη συστηματική πολιτική στοχοποίησης δημοσιογράφων και φίμωσης της φωνής της αλήθειας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το πλήγμα στον καταυλισμό Bureij ανέβασε σε 10 τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα το Σάββατο.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους δύο παιδιά, όταν το σπίτι τους επλήγη στην κεντρική πόλη της Γάζας.

Ένας ακόμη άνδρας σκοτώθηκε σε επίθεση βόρεια της πόλης της Γάζας, ενώ μια γυναίκα σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στη βόρεια περιοχή Beit Lahia, σύμφωνα με συναδέλφους μας που βρίσκονται στο πεδίο.

Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν επίσης κοντά σε ομάδες ανθρώπων στη συνοικία Sheikh Radwan της πόλης της Γάζας και στο δυτικό Khan Younis, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι.

Διαβάστε επίσης