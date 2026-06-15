Βίντεο: Η στιγμή που ισραηλινό drone πυροβολεί άνδρα στη Γάζα

Snapshot Ισραηλινό drone πυροβόλησε θανάσιμα έναν Παλαιστίνιο άνδρα, τον Χαλίλ αλ–Μάσρι, στη Λωρίδα της Γάζας.

Παλαιστινιακές πηγές χαρακτηρίζουν ως «παραβίαση της ισχύουσας εκεχειρίας» τα περιστατικά όπου σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι στη Γάζα μέσα σε 24 ώρες.

Οι συνθήκες και οι λεπτομέρειες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ένας Παλαιστίνιος άνδρας δέχεται πυρά από ισραηλινό drone στη Λωρίδα της Γάζας.

Στις εικόνες, ο Χαλίλ αλ–Μάσρι φαίνεται να κάθεται μαζί με άλλους ανθρώπους γύρω από τραπέζι καφετέριας, όταν ένα ισραηλινό quadcopter «ανοίγει» πυρ εναντίον του. Ο αλ–Μάσρι τραυματίστηκε και σύμφωνα με πληροφορίες, υπέκυψε αργότερα στα σοβαρά του τραύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (14/06), με παλαιστινιακές πηγές να αναφέρουν ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο. Ακόμη, υποστηρίζεται ότι οι θάνατοι αυτοί συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ.

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ, οι συνθήκες του περιστατικού και οι ακριβείς λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατο του αλ–Μάσρι παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης.