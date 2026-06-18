Φρίκη στη Συρία - Νοσοκομείο κολαστήριο: Αφαίρεσαν το συκώτι ζωντανού κρατουμένου

Snapshot Σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Συρίας αφαιρέθηκε βίαια το συκώτι κρατουμένου για μεταμόσχευση σε στρατιώτη, κατόπιν εντολής υψηλόβαθμων αξιωματούχων του καθεστώτος Άσαντ.

Ο κρατούμενος πέθανε μετά την αφαίρεση του ήπατος, ενώ ο στρατιώτης που δέχτηκε το μόσχευμα πέθανε από επιπλοκές λίγες ημέρες αργότερα.

Οι γιατροί και αναισθησιολόγοι που συμμετείχαν στην επέμβαση ομολόγησαν την εμπλοκή τους και ανέφεραν ότι εκτελούσαν εντολές του Υποστράτηγου Αμμάρ Σουλεϊμάν.

Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Τισρίν λειτουργούσε ως παράρτημα των μυστικών υπηρεσιών και βρισκόταν υπό τον έλεγχο του καθεστώτος Άσαντ και του αδελφού του Μαχέρ.

Οι εντολές για την παράνομη μεταμόσχευση προέρχονταν απευθείας από τον Μπασάρ αλ

Άσαντ και τον αδελφό του, ενώ ο κρατούμενος παραμένει ανώνυμος. Snapshot powered by AI

Mια φρικτή ιστορία αποκαλύφθηκε στη Συρία. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν το συκώτι αφαιρέθηκε βίαια από κρατούμενο στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Τισρίν κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Οι γιατροί που δικάστηκαν ομολόγησαν ότι το ήπαρ ενός κρατούμενου αφαιρέθηκε και μεταμοσχεύτηκε σε άλλο άτομο κατόπιν εντολής υψηλόβαθμων αξιωματούχων του καθεστώτος και ότι τόσο ο κρατούμενος όσο και ο στρατιώτης που έλαβε το μόσχευμα πέθαναν μετά την επέμβαση.



Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Συρίας δημοσίευσε βίντεο από ανακρίσεις υψηλόβαθμων ιατρικών αξιωματικών που διέπραξαν εγκλήματα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Τισρίν κατά τη διάρκεια του καθεστώτος Άσαντ. Στο βίντεο, ο Ταξίαρχος αλ-Γιακζάν Αχμέτ Χασάν, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως άμεσα υπεύθυνος για την επιχείρηση, ομολογεί: «Κατόπιν οδηγιών του Υποστράτηγου Αμμάρ Σουλεϊμάν, Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών, εγώ, μαζί με τον βοηθό μου Δρ. Τεϊσίρ Σαλίχ και τον αναισθησιολόγο Αλί, πραγματοποιήσαμε τη μεταμόσχευση ήπατος».

A detainee held at Branch 215 had his liver removed and transplanted into the body of an officer (a First Lieutenant in the Republican Guard). According to the testimonies, the officer's father was close to former deposed #Syrian president" Bashar al-Assad "and his brother"… pic.twitter.com/TFwfDsyoaV — Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) June 18, 2026

Ο ίδιος δήλωσε ότι η ομάδα που συμμετείχε στην επέμβαση αποτελούνταν από χειρουργούς και αναισθησιολόγους, προσθέτοντας: «Είμαι χειρουργός ήπατος. Οι βοηθοί μου στην επέμβαση ήταν ο Δρ. Yaser Saleh, ο Δρ. Saleh Hasan Yusuf, ο Δρ. Haydar Suleiman Ahmed και οι αναισθησιολόγοι Δρ. Ali al-Ali και Δρ. Wail Sayyuh».

Ο Χασάν δήλωσε ότι ο κρατούμενος του οποίου το συκώτι αφαιρέθηκε πέθανε λίγο μετά την επέμβαση και ότι ο στρατιώτης που έλαβε τη μεταμόσχευση εμφάνισε επιπλοκές δύο ημέρες αργότερα και, παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκε σε άλλη επέμβαση, πέθανε περίπου μία εβδομάδα αργότερα.

Ένας άλλος κατηγορούμενος στη δίκη, ο ταξίαρχος Ιμπραήμ Αμπάς Γιεζμπέκ, δήλωσε ότι ο Αμμάρ Σουλεϊμάν λάμβανε εντολές μόνο από τον έκπτωτο ηγέτη του καθεστώτος Μπασάρ αλ-Άσαντ και τον αδελφό του Μαχέρ αλ-Άσαντ.

Ο τότε επικεφαλής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, Συνταγματάρχης Άχμεντ Μαχμούντ αλ-Χατίμπ, δήλωσε ότι το άτομο του οποίου το συκώτι αφαιρέθηκε κρατούνταν στο 215ο Κλάδο Στρατιωτικών Πληροφοριών και ότι η υγεία του ήταν καλή και τα ζωτικά του σημεία ήταν σταθερά πριν από την επέμβαση.

Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Tishrin

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Συρίας Χασάν αλ-Τούρμπα, σε δήλωσή του στον τηλεοπτικό σταθμό al-Ikhbariya, δήλωσε ότι το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Tishrin δεν ήταν ένα συνηθισμένο ίδρυμα υγείας, αλλά «λειτουργούσε σαν παράρτημα των μυστικών υπηρεσιών και πολλά εγκλήματα διαπράχθηκαν εντός των εγκαταστάσεών του» .

Δηλώνοντας ότι το νοσοκομείο βρισκόταν υπό τον έλεγχο υψηλόβαθμων αξιωματικών, ο Τούμπα αποκάλυψε: «Ο ηγέτης του εκθρονισμένου καθεστώτος, Μπασάρ αλ-Άσαντ, και ο αδελφός του Μαχέρ αλ-Άσαντ εμπλέκονταν επίσης σε αυτό το έγκλημα. Δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να ταυτοποιήσουμε τον κρατούμενο του οποίου αφαιρέθηκε το συκώτι. Οι πληροφορίες ελήφθησαν από προσωπικό που εργαζόταν προηγουμένως στο νοσοκομείο και έκτοτε έχει φύγει».

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