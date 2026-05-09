Συρία: Σύλληψη ενός πρώην στρατηγού που κατηγορείται για επίθεση με χημικά το 2013

Οι εικόνες νεκρών ανδρών, γυναικών και κυρίως παιδιών, με αφρούς στα χείλη, σοκάρουν τον κόσμο, ενώ ακτιβιστές δηλώνουν ότι ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν.

Newsbomb

Συρία: Σύλληψη ενός πρώην στρατηγού που κατηγορείται για επίθεση με χημικά το 2013

Κρατούμενοι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στη φυλακή Gweiran, στη βορειοανατολική Συρία, στις 31 Ιανουαρίου 2025.

AP/Bernat Armangue
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός Σύρου πρώην στρατηγού που κατηγορείται για συμμετοχή, επί προεδρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, σε μια από τις φονικότερες επιθέσεις με χημικά που έγιναν το 2013 κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

"Ο Χάρνταλ Άχμαντ Νταγιούμπ, πρώην ταξίαρχος και επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας της Νταράα", συνελήφθη, κυρίως επειδή συνέβαλε στον συντονισμό του βομβαρδισμού της ανατολικής Γούτα με χημικά όπλα που απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο", σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Στις 21 Αυγούστου 2013, οι συριακές δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις στην ανατολική Γούτα και στη Μουανταμίγιατ αλ Σαμ, τομείς που τότε ήταν στα χέρια των ανταρτών σε αυτόν τον πρώην οπωρώνα της Δαμασκού.

Οι εικόνες νεκρών ανδρών, γυναικών και κυρίως παιδιών, με αφρούς στα χείλη, σοκάρουν τον κόσμο, ενώ ακτιβιστές δηλώνουν ότι ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν.

Οι εικόνες νεκρών ανδρών, γυναικών και κυρίως παιδιών, με αφρούς στα χείλη, σοκάρουν τον κόσμο, ενώ ακτιβιστές δηλώνουν ότι ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν.

Οι ΗΠΑ μιλούν για τουλάχιστον 1.429 νεκρούς, ανάμεσά τους 426 παιδιά, και κατηγορούν επίσης τη Δαμασκό ότι έκανε την επίθεση ξεπερνώντας την "κόκκινη γραμμή" που είχε ορίσει ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα για μια επέμβαση στη Συρία.

Ωστόσο η Ουάσινγκτον αποφασίζει την τελευταία στιγμή να μην εξαπολύσει πλήγματα κατά του καθεστώτος και των συμμάχων του, αποδεχόμενη την πρόταση της Ρωσίας, συμμάχου της Δαμασκού, για διάλυση του συριακού χημικού οπλοστασίου.

Η σύλληψη του Νταγιούμπ είναι η πιο πρόσφατη που πραγματοποιείται, στο πλαίσιο των συλλήψεων πρώην αξιωματούχων του καθεστώτος Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε το 2024.

Ένας Σύρος πρώην στρατηγός, ο Άντναν Αμπούντ Χίλουε, ο οποίος επίσης κατηγορείται ότι ήταν ένας από τους υπευθύνους της επίθεσης με χημικά κατά της ανατολικής Γούτα, συνελήφθη τον Απρίλιο.

Ο Νταγιούμπ κατηγορείται επίσης για εκτελέσεις αμάχων με συνοπτικές διαδικασίες και για "συντονισμό με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών και την πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ", του ισλαμιστικού φιλοϊρανικού κινήματος του Λιβάνου, που και οι δυο στήριζαν την κυβέρνηση απέναντι στους αντάρτες, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η σύγκρουση στη Συρία, που ξέσπασε το 2011 με την καταστολή των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας, προκάλεσε τον θάνατο 500.000 και πλέον ανθρώπων και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων άλλων.

Μια πρώτη ακροαματική διαδικασία στη δίκη του ανατραπέντος Σύρου προέδρου και βασικών προσώπων του περιβάλλοντός του πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου ενώπιον συριακού δικαστηρίου, με έναν μόνο κατηγορούμενο παρόντα.

Ο Άσαντ διέφυγε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2024.

Αφότου ανέλαβαν την εξουσία, οι νέες ισλαμιστικές αρχές συνέλαβαν πρώην αξιωματούχους και υποσχέθηκαν δικαιοσύνη για τα εγκλήματα του προηγούμενου καθεστώτος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:25ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Σύλληψη ενός πρώην στρατηγού που κατηγορείται για επίθεση με χημικά το 2013

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: 10 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο μέρος της χώρας

00:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

00:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ώρα αποδείξεων ανεξάρτητα από τις συνθήκες»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Ρεθύμνου Πρόδρομος: «Λεβεντιά δεν είναι η αυτοδικία»

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αγροτική κινητοποίηση στον Προμαχώνα - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις Σέρρες

23:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκλεισε προσωρινά η πλατφόρμα - Πότε θα γίνει η πληρωμή της 2ης δόσης

23:30LIFESTYLE

Σαρώνει το «Αιγαίο» της Άννας Βίσση - Ξεπέρασε τα 700.000 views μέσα σε 10 ημέρες

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Θρήνος για τον 56χρονο Σταύρο πατέρα δύο παιδιών που ”έσβησε” στον ΒΟΑΚ

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια 86-89: Λύγισε από ντροπιαστική διαιτησία και τώρα ο τελικός των τελικών

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο και μεθαύριο στην Αττική - Ο λόγος

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νωρίτερα θα ξεκινάει, από Δευτέρα 18 Μαίου, το πρώτο δρομολόγιο του Μετρό

23:08LIFESTYLE

Ιρίνα Σάικ: Μετά το Met Gala, «μαγνητίζει» το Instagram με το γραμμωμένο κορμί της

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: 29χρονος σε αμοκ έσπειρε τον πανικό και βρέθηκε στο κενό

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εικόνες από το τροχαίο που τραυματίστηκε σοβαρά 35χρονη

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: H «πύρινη» σφαίρα, το περίεργο «ζιγκ ζαγκ» και όλα όσα είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στην Ελλάδα

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Απειλεί με πυρηνικά αντίποινα ο Κιμ Γιονγκ Ουν αν δολοφονηθεί - Ανησύχησε από την εξάλειψη της ιρανικής ηγεσίας

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ασυνήθιστα μεγάλη πετρελαιοκηλίδα εντοπίστηκε κοντά στο νησί Kharg

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια 86-89: Λύγισε από ντροπιαστική διαιτησία και τώρα ο τελικός των τελικών

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: H «πύρινη» σφαίρα, το περίεργο «ζιγκ ζαγκ» και όλα όσα είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στην Ελλάδα

21:00LIFESTYLE

Το συγκινητικό αντίο της Σίας Κοσιώνη - «Η καρδιά μου χτυπά δυνατά, στάθηκα απέναντι σας με σεβασμό» - Χειροκροτήματα πίσω από τις κάμερες

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

23:08LIFESTYLE

Ιρίνα Σάικ: Μετά το Met Gala, «μαγνητίζει» το Instagram με το γραμμωμένο κορμί της

09:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα για τον Ιούνιο

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Ψαράδες που εντόπισαν το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: «Το προλάβαμε πριν πέσει πάνω στα ιστιοφόρα»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγρια επίθεση σε γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της μέσα σε καφετέρια - Την άρπαξε από τα μαλλιά

23:30LIFESTYLE

Σαρώνει το «Αιγαίο» της Άννας Βίσση - Ξεπέρασε τα 700.000 views μέσα σε 10 ημέρες

00:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ώρα αποδείξεων ανεξάρτητα από τις συνθήκες»

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τελευταία ευκαιρία έως 15 Μαΐου για τη μέγιστη έκπτωση 4%

12:06ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι μια πανδημία στην Ελλάδα - Τι λένε Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Πρώτο ύποπτο κρούσμα στην Ισπανία - Συνεπιβάτιδα στο αεροπλάνο με μολυσμένο επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου

20:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές της χώρας θα «βασανιστούν» από την αφρικανική σκόνη το επόμενο τριήμερο

20:30LIFESTYLE

«Eγώ σε ευχαριστώ Σία μου, τιμή μου» - Η υπόκλιση του Βασίλη Χιώτη στη Κοσιώνη

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Διάψευση Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις φήμες εξαγοράς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

14:24ΥΓΕΙΑ

«Ένιωθα σαν να έβλεπα τη ζωή μου στην τηλεόραση»: Ανηδονία και κατάθλιψη - Το μονοπάτι για την χαρά

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: Οι αναφορές για θεάσεις και στην Ελλάδα – Δείτε τα βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ