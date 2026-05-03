Συρία: Βομβαρδισμοί της Ιορδανίας στον νότο της χώρας

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι «διεξήγαγαν επιχείρηση αποτρεπτικού χαρακτήρα» στοχοποιώντας «εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από λαθρέμπορους όπλων και ναρκωτικών κατά μήκος των βόρειων συνόρων»

Φωτ. Αρχείου - Στρατιώτες του Νέου Στρατού της Συρίας σε παρέλαση για την πρώτη επέτειο από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, στις 8 Δεκεμβρίου 2025. 

AP/Hussein Malla
Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε χθες Σάββατο ότι εξαπολύθηκαν ιορδανικοί βομβαρδισμοί εναντίον τουλάχιστον μιας αποθήκης ναρκωτικών και όπλων στη νότια επαρχία Σουάιντα, όπου οι κάτοικοι είναι στην πλειονότητά τους Δρούζοι, κι όπου αρκετοί τομείς παραμένουν εκτός κάθε ελέγχου της Δαμασκού.

Η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη πηγές στην περιοχή, ανέφερε ότι η ιορδανική πολεμική αεροπορία «πιθανόν στοχοποίησε γενικό αρχηγείο όπου είχαν αποθηκευτεί όπλα και ναρκωτικά που ανήκαν σε οργανώσεις ανταρτών στο χωριό Σάχμπα, στη Σουάιντα».

Από την πλευρά του, οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι «διεξήγαγαν επιχείρηση αποτρεπτικού χαρακτήρα» στοχοποιώντας «εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από λαθρέμπορους όπλων και ναρκωτικών κατά μήκος των βόρειων συνόρων» του χασεμιτικού βασιλείου.

Πρόσθεσαν ότι θα «συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν με τρόπο ενεργό, αποφασιστικό και αποτρεπτικό κάθε απειλή εναντίον της ασφάλειας και την εθνικής κυριαρχίας του Βασιλείου» και να «αφιερώνουν δυνατότητες και πόρους για την αντιμετώπιση» των απειλών «με όλη την ισχύ και την αποφασιστικότητα που απαιτείται»

Πηγές στην περιοχή είπαν σε ανταποκριτή του AFP στην περιοχή ότι η σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών έβαλε στο στόχαστρο εγκαταστάσεις σε τουλάχιστον πέντε τοποθεσίες, ανάμεσά τους αποθήκες στην πόλη Αρμάν.

Η ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι ένα από τα πλήγματα εξαπολύθηκε σε περιοχή κοντά σε εγκατάσταση των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια του μακρόχρονου πολέμου στη Συρία, πριν από την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, το κάπταγκον είχε μετατραπεί στο κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της χώρας, με την εμπορία του ισχυρού τονωτικού με βάση συνθετική αμφεταμίνη να μετατρέπεται σε σημαντική πηγή χρηματοδότησης για την προηγούμενη κυβέρνηση, τουλάχιστον κατά το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το συνθετικό ναρκωτικό αυτό πλημμύρισε όλη την περιοχή με γειτονικές χώρες ανακοινώνουν περιοδικά κατασχέσεις ενώ απαιτούν από τον Λίβανο και από τη Συρία να εντείνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας του.

Η Ιορδανία είχε ήδη διεξαγάγει βομβαρδισμούς στη νότια Συρία με στόχο δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών. Μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Άσαντ και την κατάληψη της εξουσίας από τις νέες de facto αρχές των ισλαμιστών, το Αμάν και η Δαμασκός δεσμεύτηκαν να καταπολεμήσουν την εμπορία ναρκωτικών στα σύνορα.

Ορισμένοι τομείς στην επαρχία Σουάιντα, που γειτονεύει με την Ιορδανία, ελέγχονται από ένοπλες ομάδες Δρούζων, έχουν τεθεί εκτός ελέγχου της Δαμασκού, συμπεριλαμβανομένης της ομώνυμης πόλης. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές οι οποίες μπήκαν στο στόχαστρο των πληγμάτων που αποδόθηκαν στην Ιορδανία χθες, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

