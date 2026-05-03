Τραμπ: Θα αποσύρουμε πολύ περισσότερους από 5000 στρατιώτες από τη Γερμανία

Χθες, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι χιλιάδες στρατιώτες θα αναδιατεθούν από την Ευρώπη τους επόμενους έξι μήνες έως ένα χρόνο

President Donald Trump arrives on Air Force One at Miami International Airport, in Miami, Saturday May 2, 2026. (AP Photo/Matt Rourke)
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν «πολύ περισσότερα» από 5.000 στρατεύματα από τη Γερμανία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε συγκεκριμένα: «Θα μειώσουμε σημαντικά τον αριθμό τους, και θα μειώσουμε πολύ περισσότερο από 5.000». Χθες, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι χιλιάδες στρατιώτες θα αναδιατεθούν από την Ευρώπη τους επόμενους έξι μήνες έως ένα χρόνο.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας δήλωσε ότι η κίνηση αυτή ήταν αναμενόμενη, αλλά έρχεται μετά την δήλωση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς ότι ο πόλεμος με το Ιράν «ταπείνωσε» τις ΗΠΑ.

