Καιρός: Ασυνήθιστη ζέστη και καταιγίδες τον Μάιο - Η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για την Ευρώπη

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ασυνήθιστα ήπιες συνθήκες θα επικρατήσουν στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη στις αρχές του μήνα και μέχρι τα τέλη Μαΐου, η ζέστη θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου, σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του μήνα θα υπάρξουν και αρκετές καιρικές αστάθειες στην ευρωπαϊκή ήπειρο με σταδιακή τάση θέρμανσης, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για ψύξη εσωτερικών χώρων και αυξημένη ξηρασία σε ορισμένες περιοχές.

Ο μετεωρολόγος της Commodity Weather Group, William Henneberg, σημείωσε ότι η περίοδος θέρμανσης τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου θα διακοπεί για λίγο από μια σειρά καταιγίδων.

Αυτά τα συστήματα θα περάσουν από τη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη, μειώνοντας προσωρινά τη θερμοκρασία κατά 2-4 βαθμούς κάτω από τον κλιματικό κανόνα, αλλά μετά από αυτό η ζέστη θα επιστρέψει στο μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο ανάλυση ειδικών και μετεωρολόγων.

Οι καταιγίδες που αναμένονται το δεύτερο μισό του μήνα ενδέχεται να φέρουν την πολυαναμενόμενη υγρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Η κατάσταση σε αυτές τις χώρες παραμένει ανησυχητική, καθώς μόνο το 12% έως 17% των συνήθων βροχοπτώσεων έπεσε εκεί τον Απρίλιο.

Ωστόσο, ο μετεωρολόγος της Vaisala, Steve Silver, προειδοποίησε ότι αυτές οι βροχές είναι πιθανό να φέρουν μόνο προσωρινή ανακούφιση και δεν θα μπορέσουν να αντιστρέψουν τη συνολική τάση της ξηρασίας, ειδικά στη Σκανδιναβία και τις ανατολικές περιοχές της Ευρώπης.

Οι καιρικές ανωμαλίες θα έχουν επίσης άμεσο αντίκτυπο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι περίοδοι ασυνήθιστα ζεστού, ξηρού και ηλιόλουστου καιρού στις αρχές και στα τέλη Μαΐου θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Ταυτόχρονα, η κατάσταση με την αιολική παραγωγή θα παραμείνει ασταθής.

Σύμφωνα με το MetDesk, περιόδους ηρεμίας με ταχύτητες ανέμου κάτω από τις κανονικές αναμένονται αυτή την εβδομάδα και καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα.

Κάποια εντατικοποίηση του ανέμου είναι πιθανή γύρω στις 11 Μαΐου στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιβηρική Χερσόνησο, αλλά μέχρι το τέλος του μήνα, η δραστηριότητα των αέριων μαζών μπορεί να μειωθεί ξανά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
