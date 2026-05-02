Σκόπελος: Ώρες αγωνίας για μωρό 19 μηνών - Φόβοι ότι ήπιε ποντικοφάρμακο

Ώρες αγωνίας έζησε μια οικογένεια στη Σκόπελο, όταν ένα μωρό 19 μηνών χρειάστηκε να διακομισθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο του Βόλου, με την υποψία ότι ήρθε σε επαφή με ποντικοφάρμακο. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, όμως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες μετέτρεψαν τη μεταφορά σε θρίλερ.

Η περιπέτεια ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης, όταν οι γιατροί του Περιφερειακού Ιατρείου του νησιού έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του παιδιού σε κεντρικό νοσοκομείο. Παρά την κινητοποίηση του Λιμενικού, το ιδιωτικό σκάφος που απέπλευσε στις 23:00 αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι, καθώς η θαλασσοταραχή καθιστούσε τη διαδρομή επικίνδυνη. Τελικά, η λύση δόθηκε το επόμενο πρωί με δεύτερο σκάφος από την Αλόννησο, το οποίο κατάφερε να μεταφέρει το παιδί στον Βόλο στις 08:30.

Με την άφιξή του στο λιμάνι, το παιδί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε πλύση στομάχου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συνεχείς αιματολογικές εξετάσεις είναι ενθαρρυντικές, καθώς δεν έχουν παρατηρηθεί διαταραχές στην πήξη του αίματος – η κύρια επιπλοκή που προκαλείται από τη λήψη τέτοιων τοξικών ουσιών. Το 19 μηνών αγόρι παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star.