Η πρώτη αντίδραση του Ιράν μετά τους βομβαρδισμούς: «Οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία»

cΣε ένα πανό απεικονίζονται ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με μια επιγραφή στα φαρσί που αναφέρει: «Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Arash είναι ο εφιάλτης των εχθρών του Ιράν», ενώ αριστερά κυματίζει η ιρανική σημαία, στην Τεχεράνη του Ιράν, την Τρίτη 21 Απριλίου 2026.

Έντονη ήταν η αντίδραση της Τεχεράνης, στα χθεσινά χτυπήματα των ΗΠΑ. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχειρία με τα αεροπορικά πλήγματα» ανακοίνωσε σήμερα το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Από πλευράς της πάντως η αμερικανική πλευρά δίνει μια τελείως διαφορετική ερμηνεία για τα γεγονότα. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι επιχειρήσεις αυτές στράφηκαν εναντίον θέσεων εκτόξευσης πυραύλων αλλά και πλοίων που προσπαθούσαν να ποντίσουν νάρκες, με την Ουάσιγκτον να χαρακτηρίζει τις ενέργειες αποκλειστικά αμυντικές.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ παραμένει σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός από την 8η Απριλίου.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στη νότια επαρχία Μπαντάρ Αμπάς περί τα μεσάνυχτα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας στην περιοχή Χορμοζάν τις τελευταίες 48 ώρες... Το Ιράν θεωρεί το αμερικανικό καθεστώς υπεύθυνο για όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτές τις επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες», τόνισε η ανακοίνωση του ιρανικού ΥΠΕΞ.

Διαβάστε επίσης