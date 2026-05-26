ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Στο ΦΕΚ η προκήρυξη για 4.747 θέσεις από συμμετέχοντες στον γραπτό διαγωνισμό

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026 για 4.747 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

Η προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αφορά σε διάφορους κλάδους/ειδικότητες σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο) από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 πρόσκλησης/προκήρυξης.

Οι συμμετέχοντες ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει την Τετάρτη 3 Ιουνίου και ώρα 8:00 και λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 14:00.