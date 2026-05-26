Βέλγιο: 12 και 15 ετών τα παιδιά που έχασαν την ζωή τους στην σύγκρουση σχολικού - τραίνου

Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ανατριχιαστικές είναι οι πληροφορίες που έρχονται στην δημόσιότητα σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα στο Βέλγιο, όπου σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τραίνο.

Τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση μεταξύ τρένου και λεωφορείου στο Buggenhout την Τρίτη είναι ο 49χρονος οδηγός, ένας 27χρονος συνοδός και δύο παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία σε συνέντευξη Τύπου. Άλλα πέντε παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους έχει πλέον σταθεροποιηθεί.

«Η εισαγγελία άνοιξε έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Έχουμε ορίσει έναν εμπειρογνώμονα οδικής κυκλοφορίας για να προσδιορίσει τα αίτια του ατυχήματος», δήλωσε η εκπρόσωπος της εισαγγελίας Λίζα Ντε Βιλντ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου επιβατική αμαξοστοιχία παρέσυρε σχολικό μίνι-λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση στο Μπούγκενχαουτ (Buggenhout), στη Φλαμανδική επαρχία Ανατολικής Φλάνδρας. Στο λεωφορείο επέβαιναν επτά παιδιά ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μία συνοδός και ο οδηγός.

Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Κινητικότητας Ζαν-Λυκ Κρουκ επιβεβαίωσε ότι οδηγός, συνοδός και δύο έφηβοι είναι νεκροί.


Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 08:10 στη διασταύρωση της οδού Stationsstraat με την οδό Vierhuizen. Το μίνι-λεωφορείο ερχόταν από την οδό Kerkhofstraat (παράλληλη οδό με τη σιδηροδρομική γραμμή) και στρίβοντας αριστερά προς την Vierhuizen βγήκε στις γραμμές, παρά το γεγονός ότι η διάβαση ήταν κλειστή.

