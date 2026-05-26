Ειδικοί προειδοποιούν: Ο πληθυσμός της Γης μπορεί να μειωθεί κατά το ήμισυ έως το 2064

Ο πληθυσμός της Γης μπορεί να μειωθεί δραστικά μέσα στα επόμενα 40 χρόνια, προειδοποιούν οι ειδικοί.

Σύμφωνα με τους ίδιους, ο πληθυσμός του πλανήτη μας, ο οποίος σήμερα ανέρχεται στα 8,3 δισεκατομμύρια άτομα, μπορεί να μειωθεί κατά το ήμισυ έως το 2064, ως αποτέλεσμα της κλιματικής κατάρρευσης, μιας νέας πανδημίας, μιας παγκόσμιας σύγκρουσης ή της έλλειψης πόρων.

«Ένα μεγάλο μέρος της μελέτης μας διερευνά υποθετικά μελλοντικά σενάρια», δήλωσαν οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.

«Δημιουργήσαμε ένα μοντέλο για να δούμε τι θα μπορούσε να συμβεί αν μεγάλες περιβαλλοντικές κρίσεις λάμβαναν χώρα στη Γη, όπως έχει σήμερα. Σύμφωνα με αυτό, ο πληθυσμός του πλανήτη μας μπορεί να μειωθεί κατά το ήμισυ έως το 2064». Ωστόσο, αυτό είναι το χειρότερο σενάριο.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το αποτέλεσμα της έρευνάς τους δεν είναι πρόβλεψη, αλλά ένα «επεξηγηματικό μαθηματικό σενάριο» που δείχνει πόσο ευαίσθητος μπορεί να είναι ο πληθυσμός στις απότομες αλλαγές.

Η έρευνα

Για τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Chaos, Solitons & Fractals, οι ερευνητές ανέλυσαν τον ανθρώπινο πληθυσμό και την αύξηση που έχει σημειώσει τα τελευταία 12.000 χρόνια.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, κατάφεραν να διαμορφώσουν μια μαθηματική εξίσωση που αναπαράγει με ακρίβεια τα κύρια πρότυπα αύξησης του πληθυσμού από τη Νεολιθική εποχή έως τη σύγχρονη εποχή. Το μοντέλο έλαβε υπόψη ότι σε ορισμένες περιόδους ο ανθρώπινος πληθυσμός αυξανόταν αργά και σταθερά, ενώ σε άλλες γρήγορα και απότομα.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο πληθυσμός αυτήν την στιγμή αυξάνεται σταθερά και δεν προβλέπεται κάποια επικείμενη κατάρρευση του.

Ωστόσο, θέλοντας να δουν το χειρότερο σενάριο, οι ερευνητές διαπίστωσαν κάτι τρομακτικό. Εάν υπήρχε μια απότομη περιβαλλοντική αλλαγή στη Γη, στην φυσική μορφή που έχει τώρα, ο πλανήτης μας θα μπορούσε να συντηρήσει μόλις 2 εκατ. άτομα. Αυτό, με τη σειρά του, θα προκαλούσε μια καταστροφή στον πληθυσμό, ο οποίος -ακόμη και αν οι άνθρωποι προετοιμαζόντουσαν για αυτήν- θα μειωνόταν δραστικά.

Ημέρα της Κρίσης και υπογεννητικότητα

Το μοντέλο επανεξέτασε επίσης μία από τις πιο διάσημες θεωρίες για την κατάρρευση του πληθυσμού – το σενάριο της «Ημέρας Της Κρίσης», η οποία έγινε γνωστή το 1960. Αυτή η θεωρία προέβλεπε ότι ο παγκόσμιος ανθρώπινος πληθυσμός θα πλησίαζε το μαθηματικό άπειρο – με αποτέλεσμα τη μαζική εξαφάνιση – την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν.

«Η ανθρωπότητα απέφυγε να φτάσει σε αυτό το σημείο, καθώς τα ποσοστά γονιμότητας μειώθηκαν παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, η μελέτη μας υποστηρίζει ότι η τέτοιου είδους ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, μπορεί να επανεμφανιστεί υπό ορισμένες συνθήκες», τόνισαν.

Την ίδια στιγμή, μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι κάθε γυναίκα θα πρέπει να γεννά κατά μέσο όρο 2,7 παιδιά για να αποτραπεί η εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους, ένα ποσοστό που αυξήθηκε από το 2,1.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι, εάν τα ποσοστά γονιμότητας συνεχίσουν να πέφτουν σε όλο τον κόσμο, θα υπάρξει γήρανση του πληθυσμού και συρρίκνωση της νεολαίας.

Την ίδια ανησυχία έχει εκφράσει και ο δισεκατομμυριούχος του τεχνολογικού κλάδου Έλον Μασκ, ο οποίος έχει προειδοποιήσει ότι η πτώση του πληθυσμού προκαλείται από τη μείωση των γεννήσεων στην Αμερική και τη Δύση.

Ο Μασκ, ο οποίος έχει 14 παιδιά με τέσσερις διαφορετικές γυναίκες, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του εργατικού δυναμικού, την αύξηση του χρέους, και έχει επιβαρύνει τα συστήματα υγείας και συνταξιοδότησης.